إحباط تهريب 370 ألف حبة ” زاناكس ” بجمرك البطحاء

عادل الحربي(صدى):

نجح جمرك البطحاء في إحباط محاولتين لتهريب كمية من حبوب ” الزاناكس ” المحظورة بلغت 370 ألف حبة, كانت مُخبأة داخل شاحنتين قدمتا إلى الجمرك.

وقال مدير عام جمرك البطحاء زياد البلوي، أن تلك الكمية ضبطت خلال محاولتين لتهريبها, حيث عُثر أولاً على 250 ألف حبة ” زاناكس ” كانت مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للجمرك وذلك بداخل مخابئ تم تجهزيها في الصناديق الجانبية للشاحنة ثم عُثر على كمية أخرى من حبوب ” الزاناكس ” بلغت 120 ألف حبة كانت مخبأة داخل خزان الوقود الخاص بشاحنة أخرى قدِمت للجمرك، مبينًا أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.