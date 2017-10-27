بالفيديو.. كشف النقاب عن BMW X2 الرياضية من موديل X1

متابعات(صدى):

كشفت BMW النقاب بصورة رسمية عن موديل X2 الكروس أوفر الجديد وأطلق عليه the cool X وهو موديل يعتمد علي X1 ولكنها أقصر وأكثر انخفاضاً عن نظيرتها X1 وتتميز X2 بتصميم فريد من نوعه والتي تجعلها شبيهة بسيارة هاتشباك كبيرة بدلاً من كونها كروس أوفر تقليدية, ومن حيث الجزء الخارجي فالسيارة الكروس أوفر تأتي بشبكة تهوية فريدة بشكل خاص مع مزيد من العرض في الجزء السفلي عن العلوي مع فتحات تهوبة كبيرة ومصابيح أمامية رفيعة ومصابيح نهارية LED.

كما تأتي بزجاج أمامي طويل وسقف انسيابي واسبويلر خلفي وخطوط كتف بارزة ومصابيح خلفية LED وشعارات BMW جانبية على ركائز C, ويمكن تجهيز السيارة بعجلات مختلفة الأحجام من 17 الى 20 بوصة مع صادم خلفي تقليدي بينما X2 M Sport X تأتي بكسوة رمادية فروزن وصادم خلفي أكثر رياضية. وتأتي موديلات السيارة القياسية بفرش قماشي وتطعيمات فضية أوكسيد داكنة وتطريز مختلف ولمسات سوداء لامعة ونظام ترفيهي 6.5 بوصة.

وسيتوفر للسيارة خيارات تشمل فرش جلدي داكوتا وتطعيمات خشبية وألومنيوم وسقف زجاجي بانورامي واضاءة LED داخلية وشاشة مستقلة ونظام ترفيهي بشاشة 8.8 بوصة, وستطلق السيارة في 3 نسخ في أوروبا وتشمل X2 sDrive20i بمحرك 2 لتر توين باور رباعي الاسطوانات بقوة 190 حصان وعزم دوران 280 نيوتن متر وتتصل بمحرك ثنائي القابض من 7 سرعات يمكن السيارة من التسارع في 7.7 ثانية مع سرعة قصوى 227 كمساعة.

ويمكن الحصول على السيارة بمحرك ديزل في نسخ X2 xDrive20d وX2 xDrive25d وكلاهما مزود بمحرك 2 لتر توين باور تيربو بقوة 188 حصان و227 حصان وكلاهما يأتي بناقل حركة ستبترونيك من 8 سرعات والنسخة الأكثر قوة تأتي بتسارع حتى 100 كمساعة في 6.7 ثانية.