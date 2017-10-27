وزير المالية : لن نطرح سندات دولية ونركز على الإصدار المحلي

نايف السالم(صدى):

أكد وزير المالية محمد الجدعان إنه لا يتوقع طرح المزيد من السندات الدولية خلال هذا العام، ولكن من الممكن طرح إصدارات محلية.

وأوضح أنه سيتم المحافظة على الاصدار في السوق المحلية فقط للتأكد من العمل على تطوير سوق الدين.

وأضاف وزير الماليةإن المملكة مازالت تخطط لجولة أخرى من خفض الدعم بنهاية العام الجاري 2017.

ولفت إلى أن الحكومة تدرس ميزانية أكثر توسعاً مما كان مقرراً لعام 2018 لتحفيز الاقتصاد، مبينا أن التنمية تتطلب هذا الدعم.