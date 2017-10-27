” البرجس ” : الحملة ضد مخالفي التوطين مستمرة ولن يعيقها إغلاق المحال

حمود العنزي(صدى):

علق الخبير الاقتصادي، برجس البرجس، على الحملة الوطنية لمخالفي التوطين في ‫قطاع التجزئة؛ قائلاً أن عملية إغلاق المحلات لن تعيق الجهات الحكومية عن الوصول إلى المخالفين والتصحيح.

وأقرت كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات؛ برنامج التوطين في مناطق المملكة؛ لتفعيل وتطبيق قرارات التوطين التي صدر أو التي يصدر فيها قرارات توطين في مناطق المملكة كافة؛ لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل.