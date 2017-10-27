بالفيديو.. أمريكيتان تستقبلان مركب الانقاذ بالقبلات بعد أن تاهت في المحيط لـ 5 أشهر

واشنطن(صدى):

أستقبلت امرأة أمريكية منقذيها بوابل من القبلات، وذلك بعد أن رأت سفينة برمائية تتجه لقاربها الذي تاه بها وصديقتها وكلبيهما في المحيط الهادئ لمدة 5 أشهر.

كانت كل من جنيفير ابيل وتاشا فويابا قد أبحرتا مع كلبيهما من هاواي في الربيع في رحلة إلى تاهيتي بمركبهما الشراعي.

ورغم تعطل محرك المركب في 30 مايو الماضي إلا أنهما واصلتا رحلتهما ظنا منهما أنهما ستتمكنان من ذلك بالشراع فقط.

وحسب بيان أصدره الأسطول الخامس الأمريكي فإنه ” بعد شهرين ومع مرور وقت طويل على موعد وصولهما إلى تاهيتي باشرتا إرسال نداءات استغاثة إلا أنهما كانتا بعيدتين كثيراً عن السفن الأخرى أو أي محطات أرضية لتلقي نداءاتهما ” .

وفي 24 أكتوبر، رصدت سفينة صيد تايوانية المركب الشراعي على بعد 1500 كيلومتر جنوب شرق اليابان.

واتصل الصيادون بالسلطات الأميركية في جزيرة جوام، وقد وصلت إلى المكان في اليوم التالي سفينة برمائية أميركية كانت تقوم بمناورات في المنطقة.

واعربت الفتاتان عن امتنانهما لانقاذ حياتيهما .