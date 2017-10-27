بالصور.. بويك لاكروس أفينير تستعد للإنطلاق في 2018

متابعات(صدى):

أعلنت بويك أنها ستعرض موديل لاكروس أفينير في عام 2018 وستقدم اكروس أفينير بنظام الدفع الأمامية والرباعي. وعلى الرغم من عدم كشف مزيد من التفاصيل في الوثائق المسربة حول السيارة، فإنه من المتوقع أن تأخذ الوحي في التصميم من انكلاف أفينير، وهي سيارة الدفع الرباعي التي لاول مرة تقدم كأول نسخ علامة أفينير من بويك الجديدة الفاخرة الفرعية.

وعلى هذا النحو، لاكروس يمكن أن تحصل على تحديثات في الجبهة الأمامية والخلفية ، بما في ذلك شبكة التهوية الخاصة والعجلات الجديدة والأضواء LED وفي الداخل، يمكن للمشترين توقع مجموعة من الخيارات الجديدة مثل الخياطة المختلفة ومساند الرأس الأمامية المطرزة وعجلة القيادة المطعمة بالخشب، وعتبات الأبواب أفينير.

وستأتي السيارة بعدد من اللمسات القياسية ، بما في ذلك مثبت السرعة القابل للتكيف ، ومكابح للمشاة، ونظام الحفاظ علي المسار ومنع مغادرة المسار ومكابح أوتوماتيكية أمامية ونظام تحذير من حركة المرور الخلفية ونظام المعلومات والترفيه 8 بوصة مع أبل كاربلاي، وآندرويد أوتو OnStar 4G LTE واي فاي.