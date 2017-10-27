العدل تسند مسؤولية مراكز الرؤية والحضانة للجمعيات الخيرية

علي القحطاني(صدى):

قررت وزارة العدل سحب مسؤولية مراكز الرؤية والحضانة والزيارة من مراكز الشرطة وشرعت في إسنادها إلى الجهات الخيرية.

من جهته أعرب مدير محفظة التنفيذ بوزارة العدل علي الرشود عن إشادته بالخطوة، معتبراً أن إجراء الزيارة في مراكز الشُّرط غير مناسب لطبيعة الطفل ولطبيعة القضية، إذ يجب توفير بيئة مناسبة للوالدين لرؤية الطفل والابتعاد عن أي شيء يمكن أن يؤثر بشكل كبير في نفسية الطفل.

وأوضح أنه تمت تجربة البديل خلال الفترة الماضية هو المركز النموذجي المقام حالياً في الرياض، مشيراً إلى أن التجربة تمت أيضاً في جدة ومحافظات أخرى.

وأكد الرشود على أنه سيتم توفير مشرفات قانونيات بالمركز للتحكم في مسألة الزيارة والنماذج التي تكتب أثناء الزيارة والحقوق القانونية للطرفين، وكذلك إشراف نفسي واجتماعي لتهيئة الطفل للانتقال لاحقاً إلى حاضن جديد كأحد الأبوين.