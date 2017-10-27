عصير طبيعي يفقدك الكثير من الوزن قبل زفافك
إذا كنت ترغبين بفقدان بعض الكليلوغرامات الزائدة قبل موعد زفافك قومي بتحضير هذا العصير الطبيعي بمنزلك والذي سيفقدك الكثير من الوزن قبل زفافك.
لتحضير هذا العصير تحتاجين إلى المكونات التالية:
– تفاح عدد 2
-300 جرام من الكرفس
-خيار عدد 2
-6 ورقات من خضار اللفت
-ملعقة صغيرة من الزنجبيل
-ليمون عدد 1
طريقة التحضير:
-ضعي المكونات في الخلاط الكهربائي واعصريها جيداً كي يسهل عليك شربها.
-تناولي كوب منها ثلاث مرّات في اليوم قبل تناول الطعام
الجدير ذكره أن هذا العصير مليء بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك، ويشعرك بالشبع، ويجعلك تفقدين الكيلوجرامات بصورة سريعة، لتصل إلى حوالى 5 أو 6 كجم في غضون أسبوعين.
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11136 ] نشر منذ يومين
ليه يعني ؟؟؟الوحده تنحف عشان زفافها فقط ؟؟؟ ولا عشان نفسها 🤔🤔؟؟ العنوان غريب ؟؟
.
.عموما هالمشروبات مثل الشاي الاخضر اللي يقولون يحرق ويفكك واخرتها السعرات بالجمله تترسب بالكراش والجوانب 😁😂
.
.الرشاقه مايصنعها مشروب ….يصنعها الحميه طويلة الامد مع الرياضه ورقص الزومبا 😁😊
.
.رويزا ؟؟؟اظهري حالا ؟؟؟انا بجري عليك دراسه بشوف هل سمنتي بعد الزواج ام لا ؟؟؟
برق[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ يومين
هذي يبالها تسبد حماره على شان تقبلها 😳 الله يديم النعمه
.
امل
بالنسبه لرويزا هو احد أمرين لا ثالث لهما
اما انها شفطت الرجال وانتفخت
او هو شفطها وانتفخ
مع اني لدراسة حالة رويزا النفسيه ارجح الاحتمال الثاني 😓😓
حنا نباها تزين وتربرب والمسيكينه ذبحها الهم والغم وصارت جلد وعظم
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11136 ] نشر منذ يومين
😂😂😂
ابوفارس زماااان قلت لنا نفس هالمعلومه هو انت للحين ع هالمعتقد العاري من الصحه
كل شي مع الزمن يتطور …بس معلوماتك دخيل الله 😂😂اللي ماتتغير ابد راسخه كالجبال الرواسي هههههههه
يقول لك الاستاذ الناجح لابد يطور معلوماته لتواكب احدث الدراسات والابحاث
وانت محنطها ولاف عليها كيس بعد 😂😂
.ادري بتقول هذه نتائج خبرتك بالحياه ومعلومات اجدادك المقدسه
.
وانا ارجع واقولك من منطلق علمي هذا يعود للتمثيل الغذائي بالجسم 😊
يلا حنطها عندك عشان بعد عمر طويل لو جاء طاري السمنه والنحف تقول
امل قالت بسبب التمثيل الغذائي …مافيها شي اذا استشهدت بأقوالي من ضمن اجدادك 😊😊
مو هيك 🙄🙄!!!
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يومين
طيب
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ يومين
اموله لاوللله اني ماسمنت وشلون اسمن وان حتى ريقي غدى مر
برق هههههههه جعلك بالشافوطه انا مانيب شافوطه بل مشفوطه خلها ع الله
اسومه نصيحتي لتس خليتس عزابيه وربي ابررررررك يكفي بالتس مرتاح مااتنامين وتقعدين منغثه
ذكور هالوقت متزوجين الاستراحات والشوارع
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ يومين
الله لايبلا قحط مادي وعاطفي وكلن بس متوتر وشاد من عنده
اقول ماعينتوا حساب المواطن متى يعود
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ يومين
ههههه الله يفرجها عليك ياروزا❤من اولهاكذا الله يصلح حالكم خيتي😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يومين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ يومين
هههههه وربي انك صادقه لكن مانقول الكل عشان مانظلمهم ويزعلون😊😁هاذي الحياه الزوجيه مو نفس اول راحه نفسيه وجسديه وفضاوه تختلف عن العزوبيه وها الشي طبيعي😊👍 عليك الصبر الله يفرجها عليكم وكل مسلم😁
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ يومين
قحطانيه لاتحطميني قولي مؤقت ويتسنع الوضع ان شالله
مدري كلها زيي تسذا ولا بس انا
سماهر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ يومين
ادخل صبح الاقي محرومه / ادخل ظهر الاقي محرومه / عصر ، ليل ، الان بكره امس محرومه متواجده متواجده دوم
يااختي انتي ماتنامين ؟ ماتطبخين ؟ ماتسولفين وتقعدين مع اهلك ؟؟؟؟
هههههههههه ، ههههههههههههههههههههه ، ههههههههههههههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يومين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ يومين
روزاماقصدي احطمك والله بس انتي اصبري وتريثي واركدي😈😁وامنعينا لاتكبين على المسكين زيت ساخن😣😁
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يومين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ يومين
عساها دوم الضحكه❤😁
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يومين
تسلمين يا جنوبيه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ يومين
ومن قال❤
برق[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ يومين
امل
والتمثيل الغذائي وش اللي جابه هاااه ؟ ماجاب التمثيل الا الحليب او العسل ☺️
انا انها تستفيد من الحليب وصار عندها تمثيل غذائي او هو استفاد من العسل
وصار عنده تمثيل غذائي
والمثل يقول أنشد مجرب ولا تنشد طبيب
برق[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ يومين
رويزا
ابتس هو قعيطي 😳😳😳😳 ماعينتي خار يارويزا
عزالله طحتي ولا احد سمّى علاتس 😤😤😤
اقاع انتس منتي بارّه بوالديتس يالماخوذه ؟ ☹️☹️☹️
لكن مالتس الا الصبر ودامه قعيطي وبخيل فخليه يجمعها لتس
ولعيالتس ومصيره يموت وتفلين مع عيالتس وحتى الضحيه لا تضحين
عنه مدهون الخيِّر 😁
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11136 ] نشر منذ يومين
معوضه خير ياروزا 😥😥
ماعليه استحملي وربك كريم
.
وحاولي تستخدمي اساليب اخرى بما ينفع معه طبعا
.
وان شالله بعد اول بيبي يتغير ويحن قلبه عليك وتختفي مشاكلكم
عليك بالدعاء والصبر ثم الصبر وخلي عندك بُعد نظر بالامور ولاتتسرعين
.
ونصيحه ياروزا …مشاكلكم لااحد يدري فيها لااهله ولا اهلك
ان عرفوا اهله راح يقووا راسه عليك …وان عرفوا اهلك راح تاخذهم العاطفه معك ويوترون الوضع
اظهري لهم انكم مرتاحين ومبسوطين ومافيه بينكم شي
ترى البدايات تكون هيك مشاكل بسبب سوء الفهم بس بعدين مع الوقت بتنحل
انتي لسه عروس واكيد تغيرت عليك حاجات كثير عليك تتأقلمين عليها وهو كذلك وخصوصا صغر سنه يعني نظرته للامور تكون قاصره …خليك انتي احسن واصبري وحاولي توضحين له اللي يضايقك ولو مالقيتي استجابه حاولي مره وعشره وفالكم التوفيق يارب
برق[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ يومين
ياخوفي انك تكشتين فينا يارويزا
حنا ننصح وانتي كاشته فينا 😂😂😂
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ يومين
لا يابرق الظلم شين الرجال ماهوب بخيل بس راتبه كله ديون
وامه كل راتب ناشبه له وهي تاخذ ضمان وتقاعد المرحوم
بالله هذا موبقهر وهو لايهش ولاينش
اموله ان شالله اسوي اللي قلتي ولوني ماوعدتس
تبيني نفسيه ماحتسي لاحد ولا افضفض لاحد
غير اطق ان ماحتسيت الله يعين بس
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11136 ] نشر منذ يومين
روزا 😂😂😂
الله يبعد عنك النفسيه ضحكتيني بجد
.
شوفي بقولك حل اذا زعلتي ..خوذي لك غرفه خليها بيتك كل مازعلتي ارحلي عليها 😂😂 بس حطي فيها كيكات وعصير عشان تمثلين قدامه انك مضربه عن الاكل وزعلانه فهمتي ههههههه اخاف تصيبك غيبوبه سكر من الجوع واخذ ذنبك 😂😂
.
.
بس بجد ياروزا السعادة والراحه ان ماحد يتدخل فيكم نهائيا
تدرين ليه ؟؟؟…انتم لسه عرسان يعني الروابط بينكم ماتأصلت
ومع هالازمات سهل ان احد يغسل راسك زوجك ويقلبه عليك او لاسمح الله يطلقك
عشان هيك اقولك احذري ان اهله او حتى اهلك يحسون بشي بينكم عمر التدخلات ماجابت خير
.
.لان ماحد يعرف وضعكم الا انتم….فحاولي تلمي الموضوع وهي هيك الحياه مد وجزر ماحد مرتاح
يلا الوتر تصبحون ع خير
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يومين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9680 ] نشر منذ يوم واحد
الله يفرجهااا علي ي رويزاا ويرزقني مثل مارزقكك ☹☹☹💔
قلبي مشلؤع وانتي تقولين العزوبيه ابرككك ☹☹☹
برق[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ يوم واحد
هههههههههههه عرفتي انتس في نعمه يارويزا
عاني الضعيَفه اسوم تبا لو ريحة رجال وانتي متعاليه
.
امل
هذا بدل ماتقولين طيحي في حضن زوجك وإبكي ، بدل
ماتقولين حطي راستس على صدره وإبكي يمكن يحن عليتس
تنصحينها تروح لغرفه ثانيه وتنام فيها ☹️☹️☹️
رويزا
اشعريه انه رجل أسد وانكسري أمامه صدقيني سيحترمك
،
من احترم أمه فلا بد انه سيحترمك يوما ما اذا كنتي تستحقين
الاحترام
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يوم واحد
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
برق[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ يوم واحد
رويزا ترى الجنه تحت قدم أمه
والمفروض تفرحين له وتحبينه اكثر لانه بار بأنه مو تولولين
الان عرفت انه هو اللي طاح حضنه 😁😁😉😉😁😉
برق[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ يوم واحد
بالمكياج مثل البَدْرِ تبدو
فإن نزعتهٌ صارت عَمٌ عبدو
😂😂😂😂😉😉😉
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ يوم واحد
برقوه مانت ملزوم ترد علي تكلم عدل ولا انثبر
ماقلت لايبر بأمه بس هالعجوز متسلطه تحب الفلوس
يللا يزينها الله نبا نصبر
ابك يااسومه تراتس بنعمه فاحمدي واشكري
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ يوم واحد
ههههههههه قال طيحي بحضنه وابكي
اصلا مستحيل ابكي قدامه عشان تباه يستانس ويغثني
لالا خل نصيحتك لك
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11136 ] نشر منذ يوم واحد
روزا في يوما
سيتحول كل حزنك وسخطك لفرح وسعادة ورضا
وستحبينه بل وستستميتين بالدفاع عنه لو احد سبه قدامك
انتي وياه داخلين مرحله الصدمه الثقافيه…هي مرحله عدم التكيف ع الوضع الجديد لكليكما
بس مع الوقت هتلاقين حالك تعودتي …والحاجات اللي كانت تغضبك وتزعلك تصبح شي عادي لانك تكيفتي عليها
مسأله وقت ياروزا وهلاقيك ميته في اثر المحروس وهتحبينه وتحبين امه واهله ههههه😉😉
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ يوم واحد
صحيح كلامك يخيتي أمــــــــــــل الطيـــــــــــار .👍👍🏻.🌹.
.
الله يوفــــــق إختــــــنا روزا في زواجــــــها ويهــــــنيها بِكُـــــــل ما تتــمنا ويرزقــــــها بالذريه ألصــــــالحه .
.
ويملــــــــــــون عليـــــــــــــها حياتــــــــــــها حُـــــــــــــب وســــــــــــعاده .💕🌻❣️🌺😊.
.
اللهـــــم آمــــــــــــــين يارب العالمين .
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11136 ] نشر منذ يوم واحد
روزا ..هذه قصة سمعتها في اليوتيوب
.
فيه وحده كانت مع زوجها في منطقه ثانيه غير عن ديرة اهلها
.
.متزوجين مالهم كم سنه …الرجال مابحياته زعلها وكانوا سمن ع عسل
.
.وفي يوم من الايام ..صار نقاش بينهم وتطور لخناقه وهي غلطت عليه …تخبرين الحريم المهم انه ضربها 😥😥
.
.الرجال زعل وطلع يبي يروح بسيارته ولما فتح باب الحوش الا هالسياره واقفه عند الباب واهلها جايين امها وابوها وينزلون .ويسلمون عليه بحراره ويسالونه عن بنتهم ..يقول انعقد لساني وش اسوي يقول واحيي بهم وادخلهم المجلس يقول يسالون عنها قلت اللحين تجي ..يقول واطلع عند الباب واوقف ما دري وش اسوي ؟؟؟ بنتهم مضروبه وقافله عليها الغرفه …يقول ولابحياتي مديت يدي عليها الا هاليوم وش هالحظ 😥😥 …يقول صرت مثل الطفل اروح لحد غرفتها وارجع للمجلس اللي به اهلها …وهو يدخل عند اهلها ويحاول يمضي الوقت ويدردش معهم …الا شوي تدخل البنت بكامل زينتها والابتسامه وترحب باهلها وكان شي لم يكن يقول وتطالع فيني تقول روح جيب ذبيحه انا طلعت القدور يقول وانا اقفز لاشعوريا ولو وقتها قايله لي اطبخها والله لااطبخها 😂😂
وبعد ماروحوا اهلها …اخذها لمحلات الذهب وجاب لها احلا طقم ذهب وقال وعد مامد يدي عليك طول ماني حي
.شوفي ياروزا …كيف هي سترت زوجها قدام اهلها …ولمت الموضوع ولانها عارفه انه ماعمره زعلها عدا هالمره وممكن صار هالموقف بلحظات غضب والشيطان شاطر …وشوفي هو كيف رد الجميل لها
.
.التمسي ياروزا العذر لزوجك ولاتردين الاساءه بالاساءه …اشعريه بقيمته واحترامك له ..الخلق الحسن يرجع عليك بالخير وماهتخسرين ان شالله
برق[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ 24 ساعة
لو ام فارس كانت تقول عن أمي شف العجوز او ترى العجوز
وكانت تقصد بالعجوز أمي ان كان نزلت سنونها كلها
مستحيل اخلي أمي تنهان من زوجتي او غيرها ، الله يرحمها برحمته
ويخلي ام فارس ، كانت اذا نادت أمي كانت تقول ام خالد او عمتي
،
الجنه تحت اقدام الام اما الزوجه فبدلها الف زوجه
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ 23 ساعة
اي يابرق شكلك نسيت يومنك تقول ان امك توفت قبل زواجك
وشلون اللحين تقول ام فارس تنادي امي عمتي متى شافتها عشان تناديها
ههههههههه الكذب حرام ياباشا
برق[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ 22 ساعة
لا والله ماكذبت
اول سنه من زواجي كانت عايشه الله يرحمها برحمته
والمفروض اذا شفتي زوجك يجب أمه المفروض يزيد احترامك له ومحبتك
له لانك بتعرفين ان الرجل هذا فيه وفاء
لكن يبدولي انتس مازلتي صغيره وجاهله او انتس غيوره
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9680 ] نشر منذ 15 ساعة
انتي طبيعي تقولين كذا لانك تزوجتي ماتعانين من الهواجيس والهم 👌😊