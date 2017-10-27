عصير طبيعي يفقدك الكثير من الوزن قبل زفافك

نورة الشهري(صدى):

إذا كنت ترغبين بفقدان بعض الكليلوغرامات الزائدة قبل موعد زفافك قومي بتحضير هذا العصير الطبيعي بمنزلك والذي سيفقدك الكثير من الوزن قبل زفافك.

لتحضير هذا العصير تحتاجين إلى المكونات التالية:

– تفاح عدد 2

-300 جرام من الكرفس

-خيار عدد 2

-6 ورقات من خضار اللفت

-ملعقة صغيرة من الزنجبيل

-ليمون عدد 1

طريقة التحضير:

-ضعي المكونات في الخلاط الكهربائي واعصريها جيداً كي يسهل عليك شربها.

-تناولي كوب منها ثلاث مرّات في اليوم قبل تناول الطعام

الجدير ذكره أن هذا العصير مليء بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك، ويشعرك بالشبع، ويجعلك تفقدين الكيلوجرامات بصورة سريعة، لتصل إلى حوالى 5 أو 6 كجم في غضون أسبوعين.