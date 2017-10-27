” واتساب ” يطرح نسخة جديدة

لندن(صدى):

أقر تطبيق واتساب، إصدار نسخة جديدة من الخدمة مدعمة بأحدث التقنيات التي تسهل مهام المستخدمين في استدعاء أو “ مسح ” كافة الرسائل التي يرغبون في إزالتها من المحادثات الكتابية، وذلك بعد شهور طويلة من عمليات الاختبار الفنية.

وبحسب صحيفة “ الإندبدنت ” البريطانية، فإن واتساب يتيح استخدام تلك الميزة خلال 7 دقائق فقط من إرسال الكتابات النصية في المحادثات، وفي حال مرور أكثر من تلك المدة على إرسالها فإن ذلك يعني بقاءها للأبد في المحادثات.

وتستلزم الميزة الجديدة استخدام أحدث إصدارات واتساب في المتاجر الإلكترونية، سواء من المرسل أو المستقبل، وذلك في إطار تفعيل حق الطرفين في استخدام أحدث مميزات الشركة.

وتعمل الميزة الجديدة في التطبيق الأشهر بالعالم، على جميع أنواع الرسائل، بما في ذلك النصوص والصور ومقاطع الفيديو وملفات جيف والمستندات.

واستخدام تلك الميزة كل ما عليك هو سوى تسليط الضوء على الرسائل من خلال النقر مع الاستمرار على سطحها، ثم تحديد الحذف من القائمة الموجودة أعلى الشاشة.