مانشسترسيتي في طريقه لتحقيق أفضل انطلاقة في الدوري الانجليزي

ماجد محمد(صدى):

حقق مانشستر سيتي 8 انتصارات وتعادل وحيد في أول 9 جولات من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتطلع السيتيزنز لتحقيق انتصاره الـ 9 عندما يواجه وست بروميتش يوم غد السبت.

ويعيش مدرب الفريق جوسيب جوارديولا أفضل أوقاته منذ وصوله ملعب الاتحاد في صيف 2016.

وفي حال تمكن مانشستر سيتي من الفوز على وست بروميتش فإنه سيعادل إنجاز تشيلسي تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو.

وسيصل مانشستر سيتي إلى النقطة 28 خلال أول 10 جولات، ولم يسبق لأي فريق أن فعلها باستثناء تشيلسي موسم 2005-2006، والسيتيزنز نفسه موسم 2011-12.