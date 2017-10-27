الصين تطالب أمريكا برفض هبوط طائرة رئيسة تايوان

بكين(صدى):

طالبت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بألا تسمح لطائرة رئيسة تايوان تساي إينغ وين بالهبوط مؤقتا على أراض أمريكية في رحلة نحو المحيط الهادئ.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ في إفادة صحفية يومية في بكين، إن بلاده وجهت اعتراضات حادة بهذا الشأن للولايات المتحدة.

وقالت تايوان، اليوم الجمعة، إن تساي ستسافر إلى ثلاث جزر حليفة في المحيط الهادي الأسبوع المقبل، وأن طائرتها ستهبط مؤقتا خلال الرحلة في هاواي وغوام، وهما أراض أمريكية.