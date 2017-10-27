مدرسة حكومية تجبر طالبة على صبغ شعرها

طوكيو(صدى):

أجبرت مدرسة حكومية، طالبة يابانية بالمرحلة الثانوية، على صبغ شعرها البني باللون الأسود، ورفعت الطالبة دعوى على حكومة أوساكا.

ونقلت وسائل الإعلام عن الفتاة التي تبلغ من العمر 18 عاما قولها في الدعوى التي قدمتها لمحكمة منطقة أوساكا إن والدتها أبلغت مدرسة كايفوكان في مدينة هابيكينو عند تسجيل اسم ابنتها بأن لون شعرها الطبيعي بني، إذ أن المدرسة تحظر تلوين الشعر.

وقالت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن الدعوى القضائية إن المعلمين أمروا الطالبة بصبغ شعرها بالأسود كما أخبروها مرارا بأن الصبغة ليست متقنة وأجبروها ” إما على صبغ الشعر بالأسود أو ترك المدرسة ” .

وذكرت وسائل الإعلام أن الفتاة لم تذهب إلى المدرسة منذ سبتمبر 2016 وعانت ألما وتهيجا في الجلد بسبب الصبغة وتطالب الآن بتعوض عن الضرر قيمته نحو 2.2 مليون ين (19300 دولار)، وأضافت أن حكومة منطقة أوساكا ستطلب من المحكمة رفض الدعوى.

وتفرض مدارس كثيرة في اليابان قواعد صارمة بشأن لون الشعر والحلي ومساحيق التجميل والالتزام بالزي الموحد بما في ذلك طول التنورات.