جوميز يقرر الرحيل عن برشلونة ويدرس عروضاً جديدة

نواف السالم(صدى):

يجري خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب أندريه جوميز اتصالات مع العديد من الأندية لإيجاد فرصة أفضل لموكله.

وتفيد وسائل إعلامية رياضية أن جوميز يفكر جدياً في الرحيل عن البارسا، نظراً لعدم إشراكه كثيراً تحت قيادة المدرب الجديد إرنستو فالفيردي، لاسيما وأنه لا يحظى بثقة الجماهير والصحافة.

وأوضح تقرير لأحد الصحف الإسبانية أن أندريه جوميز تلقى عرضاً من يوفنتوس للانتقال إلى صفوفه لمدة نصف موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء نهاية الموسم.

وأضاف التقرير أن هناك ناديا آخر يحاول التعاقد مع أندريه جوميز بشكل نهائي، لكن هوية هذا النادي مازالت مجهولة.

يذكر أن جوميز انتقل إلى صيف 2016 قادماً من فالنسيا بصفقة بلغت 60 مليون يورو مع المتغيرات.