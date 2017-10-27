احتراق ألفي دونم في حريق جبال القدس

القدس(صدى):

مازالت النيران مشتعلة في 3 نقاط منذ الأمس في قرية صطاف المهجرة غرب القدس المحتلة، وفرق الإطفاء تواصل محاولاتها للسيطرة عليها، والتهمت النيران حتى ساعات ما قبل ظهر الجمعة، ما يزيد عن 2000 دونم من أحراش القرية في جبال القدس.

وكانت اندلعت نيرات عصر أمس الخميس، طالت عشرات الدونمات في بدايتها وامتدت مع حركة الريح حتى التهمت ما يزيد عن 2000 دونم، من الأراضي الحرجية التي تحتضن آلاف الأشجار المزروعة منذ عشرات السنين.

وشارك في إطفاء النيران 30 فريقاً من مكافحة الحرائق بمساعدة رجال الإطفاء الإسرائيليين والطائرات الخاصة في عملية مستمرة.وأغلق المتنزه والطرق في صطاف منذ عصر أمس، وما زالت المنطقة تحت مراقبة رجال الإطفاء نظراً لحركة هواء نشطة وعدم السيطرة الكاملة على إخماد النيران.