مقتل قيادي أردني من ” هيئة تحرير الشام ” شمال سوريا

دمشق(صدى):

لقي قيادي أردني من ” هيئة تحرير الشام ” التي تضم الفرع السابق لتنظيم القاعدة مصرعه اليوم الجمعة لدى انفجار عبوة ناسفة في محافظة إدلب شمال شرقي سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن القنبلة انفجرت لدى مرور المركبة التي كان ينتقل على متنها القيادي الجهادي في منطقة معردبسة بالقطاع الشرقي من ريف إدلب.

وخلال الأيام الأخيرة، زادت الاغتيالات في صفوف أعضاء الفرع السابق للقاعدة ومجموعات أخرى في محافظة إدلب، التي تسيطر عليها الفصائل تقريباً بشكل تام، ومنذ يومين، تعرض نجل قائد “ هيئة تحرير الشام ” (جبهة النصرة) في القلمون وعرسال، في ريف إدلب، أبو مالك التلي، للاغتيال بطلقات نارية عندما كان يمر بإحدى الطرق ضمن المنطقة.

ولقي قائد لواء إسلامي تابع لـ ” حركة أحرار الشام ” الإسلامية مصرعه جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين في بلدة فيلون الواقعة في القطاع الجنوبي من ريف محافظة إدلب.