بريطانيا تعترف بتورط كوريا الشمالية فى ‏هجوم ” واناكراى ” الإلكترونى

لندن(صدى):

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، ‏لأول مرة، أنها على يقين بأن كوريا الشمالية، نفذت هجوم البرمجيات ‏الخبيث لابتزاز الأموال المعروف باسم ” واناكراى ” ، والذى دمر أنظمة ‏تكنولوجيا المعلومات لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، فى ‏شهر مايو الماضى.

وقال وزير الأمن البريطانى، بن والاس، فى تصريحات نقلتها ‏صحيفة ” الاندبندنت ” البريطانية، إن الحكومة تعتقد الآن أن مجموعة ‏قراصنة بكوريا الشمالية مسئولة عن هجوم ” واناكراى ” الإلكترونى، إلا ‏أن ” والاس”ن لم يعطِ اقتراحات بأن بريطانيا يمكن أن تشن هجمات انتقامية.

ونشر المكتب الوطنى لمراجعة الحسابات فى بريطانيا، تقريرًا، اليوم، يفيد ‏بأن المستشفيات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية لم تكن محمية من ‏الهجوم، وذلك لأنه لم يجر اتباع التوصيات الأساسية الخاصة بالأمن ‏الإلكترونى.

وفى مايو الماضى، استهدفت الهجمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية ‏البريطانية، ما شل عمل أجهزة الكمبيوتر فى العديد من مستشفيات ‏بريطانيا‎، واستهدفت هجمات ” واناكراى ” ، آلاف المؤسسات والأفراد، وتم رصد ‏حوالى 75 ألف هجوم فى 99 بلدًا، وذلك فى أكبر عملية قرصنة فى ‏التاريخ، كما ناشدت السلطات الأمريكية والبريطانية ضحايا عمليات التسلل بعدم دفع ‏الفدية لقراصنة برنامج ” واناكراى ” ، وبتحديث برامج أمن المعلومات وبرامج مكافحة الفيروسات ‏الإلكترونية‎.‎