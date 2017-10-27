الكشف عن سكودا كاروك المميزة في باقة Scout

متابعات(صدى):

يتوقع أن تكشف سكودا في عام 2018 ، بصورة مرجحة عن موديل كاروك Scout والتي تأتي بتصميم يستعير ملامحه من موديل كودياك Scout الأكبر. وقد قدمت صورة تخيلية للسيارة كاروك Scout من قبل موقع Indian Autos Blog وتبدو هذه السيارة كنسخة مصغرة من موديل كودياك مع تصميم أكثر شراسة وقوة للسيارة متعددة الاستخدامات.

وبداية من تصميم مقدمة السيارة فالتعديلات تشمل صادم أمامي فضي جديد وفتحات هواء مطورة ومصابيح ضباب فريدة وقد رصدت نفس السيارة في صور أخرى بأقواس عجلات سوداء ومرايا جانبية فضية وعجلات مختلفة. وتوفر سكودا كاروك بخمس محركات مختلفة ولكن يبدو أن جميع هذه المحركات لن تتوفر لنسخة Scout ويبدو أنها ستباع بمحرك 1.5 لتر TSI فقط بقوة 148 حصان ومحرك TDI سعة 2 لتر بقوة 148 حصان .

كما تعرض بمحرك TDI سعة 2 لتر في أعلى الاصدارات بقوة 187 حصان وبالتالي ستتخلى السيارة عن المحرك 1 لتر TSI بقوة 113 حصان ومحرك TDI سعة 1.6 لتر بقوة 113 حصان. ومن المنتظر تقديم السيارة في معرض جنيف للسيارات في مارس المقبل وذلك بعد تقديم كودياك Scout بعام واحد.