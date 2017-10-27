مزايدة لبيع ” حيوانات انقلابية ” في تركيا
أقامت السلطات التركية مزاداً لبيع كلب من نوع “ جولدن ريتريفر ” ، وحصان من نوع “ هافلنجر ” ، تعود ملكيتهما إلى شركة خاصة تم إغلاقها في إطار تحقيقات المحاولة الانقلابية في مدينة “ دنيزلي ” .
وصادرت السلطات التركية الحيوانين من مركز طبي للأعضاء بمدينة دنيزيلي في إطار تحقيقات المحاولة الانقلابية، والحيوانين عبارة عن كلب مدرب من نوع جولدن ريتريفر وحصان من نوع هافلنجر يبلغ من العمر 19 عاما كانا يُستخدمان في تدريب ذوي الإعاقات الذهنية.
بدأت المزايدة بسعر 840 ليرة وارتفع السعر المطروح إلى 1550 ليرة، وفاز بها شخص يدعى تامر تكين ليتمكن بهذا من الاحتفاظ بالحيوانين.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36749 ] نشر منذ يومين
يابلاش ,,
الحربي[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ يومين
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، مبروك ياتامر الكلب والحصان من نصيبك ، بس انتبه لا ينقلب الكلب أو الحصان
عليك بكرة ثم ياتامر تصير طعام جحوش، مثل ما تعرف يالحبيب سبب بيعهن بهالمزاد إنهن
مرتبطات بالعمليات الإنقلابية بتركيا ، ركز شوي 👀👀👀
مع وافر المحبة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13779 ] نشر منذ يوم واحد
مبروك