مزايدة لبيع ” حيوانات انقلابية ” في تركيا

أنقرة(صدى):

أقامت السلطات التركية مزاداً لبيع كلب من نوع “ جولدن ريتريفر ” ، وحصان من نوع “ هافلنجر ” ، تعود ملكيتهما إلى شركة خاصة تم إغلاقها في إطار تحقيقات المحاولة الانقلابية في مدينة “ دنيزلي ” .

وصادرت السلطات التركية الحيوانين من مركز طبي للأعضاء بمدينة دنيزيلي في إطار تحقيقات المحاولة الانقلابية، والحيوانين عبارة عن كلب مدرب من نوع جولدن ريتريفر وحصان من نوع هافلنجر يبلغ من العمر 19 عاما كانا يُستخدمان في تدريب ذوي الإعاقات الذهنية.

بدأت المزايدة بسعر 840 ليرة وارتفع السعر المطروح إلى 1550 ليرة، وفاز بها شخص يدعى تامر تكين ليتمكن بهذا من الاحتفاظ بالحيوانين.