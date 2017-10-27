تصميم مرآة تجبر مرضى السرطان على الابتسام

نورة الشهري(صدى):

” Smile Mirror ” ، مرآة ذكية صممها الباحثون خصيصا لمرضى السرطان، لا تعكس صورة الوجه إلا عند الابتسام ، حيث يحدد برنامج التعرف على الوجوه ما إذا كان الشخص الذي ينظر إليها يبتسم أم لا، وبعد ذلك ستتحول الشاشة إلى سطح عاكس.

وقال المصمم بيرك إلهان، في تصريحات إعلامية ، أن فكرة المرآة جاءت بعد إجراء محادثة مع مريضة بالسرطان ، حيث قالت لي المريضة إنه كان من الصعب عليها النظر في المرآة خلال الأيام الأولى بعد تشخيص حالتها، والاعتراف بإصابتها بالسرطان.

واستطرد قائلا إن ” تعبيرات الوجه تؤثر على كيفية شعورنا، وإذا قمنا بتثبيت عضلات الوجه في وضع الابتسام، فإن أدمغتنا تعتقد أن شيئا جيدا حدث ونتيجة لذلك نشعر بالسعادة ” .

وتجدر الإشارة إلى أن إلهان يبيع مرآته الآن بكميات محدودة مقابل 2000 إلى 3000 دولار، ويأمل في خفض الأسعار وبيعها للمستشفيات.