تنديد أممي حقوقي بمجاعة الغوطة في دمشق

دمشق(صدى):

ندد واستنكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين اليوم الجمعة، بالمأساة الإنسانية المتحققة في الضواحي المحاصرة شرقي دمشق.

وطالب الحسين أطراف الصراع بأن يسمحوا بدخول المواد الغذائية والأدوية إلى ما لا يقل عن 350 ألف سوري محاصر.

وجاء في بيان أصدره الأمير زيد: ” الصور الصادمة التي ظهرت في الأيام الأخيرة لأطفال يبدو أنهم يعانون سوء تغذية بالغا مؤشر مخيف على محنة سكان الغوطة الشرقية الذين يواجهون الآن حالة طوارئ إنسانية ” .