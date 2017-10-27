اليورو يسجل أسوأ خسارة مقابل الدولار

لندن(صدى):

انخفض اليورو، أمس الخميس، مسجلًا أسوأ يوم له مقابل الدولار في 16 شهرًا، بعد أن مدد البنك المركزي الأوروبي مشتريات السندات إلى عام 2018، وهو ما يقلص الفرص أمامه لزيادة أسعار الفائدة العام القادم.

وباع المتعاملون العملة الأوروبية بعد أن مدد المركزي الأوروبي مشترياته من السندات 9 أشهر حتى سبتمبر 2018، وترك الباب مفتوحًا أمام الاستمرار في الشراء بعد ذلك.

وقال البنك المركزي إنه سيبدأ في تقليص قيمة مشترياته الشهرية بمقدار النصف إلى 30 مليار يورو، اعتبارًا من يناير.

وأظهرت بيانات “ رويترز ” أن اليورو تراجع إلى 1.1651 دولار، منخفضًا نحو 1.4%، مقارنة مع مستواه في أواخر التعاملات يوم الأربعاء، ليتكبد أكبر خسارة في يوم واحد مقابل العملة الأميركية منذ يونيو 2016.