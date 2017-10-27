أرامكو تستثمر في تحسين المناخ مع 9 شركات عالمية

لندن(صدى):

اجتمعت 10 شركات عالمية عملاقة تعمل بمجال النفط والغاز -من بينها أرامكو- في لندن اليوم الجمعة، معلنة 3 استثمارات في المجال التقني لخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسؤولة عن ارتفاع حرارة الأرض، خلال اجتماع عقد في لندن.

وأعلنت كل من “بي جي غروب” و”بي بي” و ” اي ان ايه ” و ” بيميكس ” و ” ريبسول ” و ” ارامكو ” السعودية و ” ريلاينس انداسترز ” و ” رويل دوتش شيل ” و ” ستاتويل ” و ” توتال ” ، ضمن اطار ” مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ ” (GCI) بهدف الاستثمار والعمل المشترك للمساهمة في مكافحة التغير المناخي.

وأنشأت هذه الشركات في نوفمبر 2016 صندوقا استثماريا بقيمة مليار دولار يهدف الى دعم التقدم التقني الذي بإمكانه خفض انبعاثات غازات الدفيئة الى حد كبير.

وأعلن هذا الصندوق الجمعة، أنه سيستثمر في مجموعة ” سوليديا تكنولوجيز ” لإنتاج الاسمنت، مقرها في الولايات المتحدة، والتي تمكنت تقنيتها من خفض الانبعاثات، “مستخدمة ثاني أكسيد الكربون بدلا من المياه لتجميد الاسمنت ” .

أما الاستثمار الثاني فيعني شركة ” أشاتس باور ” التي تطور محركات مبتكرة ” قادرة على خفض انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من المركبات الى حد بعيد ” .

ويدعم الصندوق أخيرا مشروعا ” يهدف إلى تطوير محطة غاز واسعة النطاق لالتقاط وتخزين الكربون، لديها القدرة على تخزين ثاني أكسيد الكربون الصناعي ” . ولم يتم تحديد قيمة هذه الاستثمارات.

وصرّحت المديرة التنفيذية ل ” مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ ” براتيما رانغاراجان في بيان أن هذه الاستثمارات الثلاثة ” قادرة على التأثير في شكل كبير في انبعاثات غازات الدفيئة ” ، وشرح المدراء التنفيذيون العشرة في تصريح مشترك أن ” الغاز الطبيعي هو عنصر أساسي للانتقال الى مستقبل ذي نسبة كربون منخفضة. هدفنا هو العمل للتوصل الى انبعاثات شبه معدومة لغاز الميثان ” .