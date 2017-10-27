بالصور.. قائمة أعلى المدربين أجرأ في العالم

ماجد محمد(صدى):

تصدر الإيطالي ” مارشيلو ليبي ” مدرب المنتخب الصيني لكرة القدم، قائمة أعلى المدربين أجرأ في العالم بـ 23.88 مليون دولار في العام، فيما احتل الإسباني ” بيب جوارديولا ” مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي المركز الثاني، بـ 20.30 مليون دولار، تلاه البرتغالي ” جوزيه مورينيو ” مدرب مانشستر يونايتد، بـ : 19.90 مليون دولار.

وجاء رابعا الإيطالي كارلو أنشيلوتي بـ16.72 مليون دولار، وتلاه أندريه فيلاس بواش، مدرب شنغهاي سيبج الصيني بـ14.60 مليون دولار ، ثم الإيطالي فابيو كابيلو – جيانغسو سونينغ الصيني بـ11.92 مليون دولار، وتلاه أرسين فينجر – آرسنال بـ 11.81 مليون دولار، ويورجن كلوب – ليفربول بـ9.29 مليون دولار.

واحتل المركز التاسع، أنطونيو كونتي – تشيلسي بـ 8.62 مليون دولار.

وجاء ” ماوريسيو بوكيتينو ” مدرب توتنهام في المركز الحادي عشر (7.24 مليون) وبعده الأرجنتيني ” دييجو سيميوني ” مدرب أتليتيكو مدريد الإسباني ثم الفرنسي ” زين الدين زيدان ” مدرب ريال مدريد بالمركز 13 (6.10 مليون).