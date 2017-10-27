10 أسرار لحياة ناجحة وسعيدة

نورة الشهري(صدى):

بالتأكيد أننا جميعا نريد أن نكون سعداء. ولكننا قد نشعر أحياناً أن النجاح والسعادة بعيدي المنال.

إلا أن النجاح في الحقيقة يبدأ من الداخل. وكل ما يحتاجه المرء ليكون ناجحاً هو التركيز على الهدف والتنظيم، وأن يحب نفسه كي يتمكن من أن يكون ناجحاً.

يبدأ النجاح بخطوات صغيرة فنواجه الكثير من التحديات وخيبات الأمل في حياتنا حتى نصل إلى مرحلة تحقيق الهدف.

وفي هذا المقال بعض الأسرار والنصائح التي يمكنها أن توفر لكِ حياة ناجحة وسعادة كبيرة:

1- تحديد الهدف:

كي تكوني سعيدة وناجحة عليكِ أن تقومي بتحديد هدفك ومعرفة الدافع الذي تسعين إليه، وماهي اهتماماتك؟ الفن، الأدب، الموسيقى، العلم، أم غيرها؟

عند العثور على الهدف الأساسي الذي تسعين إليه يمكنك السعي وراء تحقيقه وجعله جزءاً من حياتك اليومية وذلك هو المفتاح الأول للنجاح.

2- ترك الماضي وعدم التطلع إلى الوراء:

مفتاح آخر للسعادة والنجاح هو ترك الماضي والاستفادة من الأخطاء السابقة دون الوقوف عندها. قومي باحتضان اللحظة الحالية، وتعلمي تقبل الحياة كما هي ولكن لا تتوقفي عن السعي للتطور.

3- تحديد أهداف واقعية:

من الرائع أن تكوني طموحة وصاحبة أحلام كبيرة، ولكن عليكِ أيضاً أن تضعي أهدافاً واقعية وقابلة للتحقيق. لأن الأهداف الكبيرة جداً ستصيبك بخيبة أمل. ضعي أهداف متدرجة وقومي بإنجازها الواحد تلو الآخر وبذلك ستشعرين بالثقة والفخر.

4- كوني إيجابية:

عليكِ أن تعيشي كل دقيقة من كل يوم من حياتك بشغف وأن تبدئي يومك بفكر إيجابي وتستمري كذلك على مدار اليوم لتجلبي لتفسك السعادة والتفاؤل.

5- تثقيف نفسك:

من الرائع أن تكوني ملمة وتحرصي على تثقيف نفسك بمجالات الحياة كافةً, وبكل ما لديك شغف فيه. يمكنك على سبيل المثال البحث على شبكة الإنترنت حول ما ترغبين بمعرفته. فنحن بحاجة إلى تطوير أنفسنا والتعلم باستمرار للمضي قدماً.

6- خذي وقتاً لنفسك:

إذا كنت ترغبين بأن تكوني ناجحة، فأنت تحتاجين للحفاظ على صحتك البدنية والعقلية والعاطفية وذلك على الرغم من انشغالك. فأنت تحتاجين لأن تحصلي على بعض الوقت لنفسك للقراءة، أو ممارسة الرياضة أو الطبخ أو الكتابة وغيرها من النشاطات التي تحبين. فذلك سيجلب لك الراحة والسلام، ويساعدك على الاسترخاء. كوني على يقين بأنك لن تكوني سعيدة وناجحة إذا كنت متعبة.

7- إدارة أموالكِ بذكاء:

إن الشخص الناجح والحكيم هو الشخص الذي يعرف كيفية إدارة أمواله بنجاح وكيف يضع ميزانية صحيحة. خصصي بعض المال للمدخرات والطوارئ والبعض للرفاهية.

8- إتقان فن إدارة الوقت:

إن إدارة وتنظيم الوقت هو العامل الرئيسي للنجاح، فإذا كنت تستغلين الوقت بما هو مفيد ولا تضيعينه. وتعرفين كيف تحددين أولوياتك من خلال وضع جدول زمني وخطة لاستثمار الوقت بشكل مثمر سيكون كل شيء على مايرام وستكونين بطريقك نحو النجاح بكل تأكيد.

9- لا تقارني نفسكِ بالآخرين:

كل شخص لديه ميزة خاصة به تجعله مختلف عن الآخرين، ولذلك لا تقارني نفسك بالآخرين وركزي على حياتك ونجاحاتك وإنجازاتك الخاصة بك.

10- الشعور بالامتنان:

إن أنجح الأشخاص هم أولئك الذين يتعلمون أن يقدروا كل شيء لديهم, ويمتنون لكل درس تعلموه في هذه الحياة، كل صراع مهما كان قاسياً، كل حادثة مهما كانت صعبة. أولئك الذين يشعرون بالرضى والامتنان من قلوبهم لكل لحظة هم فيها على قيد هذه الحياة.