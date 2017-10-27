بالفيديو.. امرأة تجر طفلا خلفها بحبل في أحد الشوارع
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر امرأة تجر طفلاً خلفها بحبل في ليفربول البريطانية.
وبحسب صحيفة “ ديلي ميل ” ، أثار المشهد غضبًا كبيرًا لدى ناشطي مواقع التواصل، خاصة أن المارة الذين ظهروا في الفيديو لم يحركوا ساكنًا أمام تصرف المرأة المروع.
وظهرت السيدة في الفيديو وهي ترتدي ملابس سوداء، وتجر طفلاً بعد أن لفت حول عنقه حبلاً.
وقال مصور الفيديو، جو كاين، والذي نشره عبر حسابه “ تويتر ” ، إن الفيديو حقيقي 100%، وذلك بعد تشكيك مغردين في صحته.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ يومين
يمكن مكثررررة ف العصير🍺🥂😠
وعلى بالها أنه زوجها😵
ولا كلبها🐩
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ يومين
حسبي الله عليها
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ يومين
الله المستعان
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36749 ] نشر منذ يومين
مجرمون فاسدون ,,
الحربي[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ يومين
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، حسبي الله ونعم الوكيل ، هذا هو حال أهل الكفر والضلال الذين يحاربون الله ورسوله ويكرهون
الإسلام والمسلمين وفوق كل ذلك يتبجحون عبر وسائل الإعلام التابعة لهم والقنوات العربية الذليلة بأنهم
يراعون حقوق الإنسان ويقدسونها بينما هم في حقيقة الأمر كهذه البهيمة – والعياذ بالله منهم ومن أتباعهم
دعاة التحرر والدعارة – لعنهم الله، يدعون أنهم متحضرون والحضارة في هذا الوقت تعني الهمجية وحياة
البهائم ، وهذا الفيديو نموذج لهذه البهائم ومايفعلونه في واقع الأمر بعيداً عن تطبيل وتزييف الإعلام للحقائق .
مع وافر المحبة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13779 ] نشر منذ يوم واحد
اذا الحبل في عنقه فمن المؤكد انه ميت بسبب الحبل
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ 20 ساعة
هل هو فعلا طفل ام دمية
لا حول ولا قوة الا بالله
ام محمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 19 ساعة
قلبي يوجعني كل مااشوف احد يكفر بالنعمة اللي هو فيها نعمة الذرية نعمة عظيمة احمدو الله عليها واحسنو لعيالكم في تربيتهم غيركم يتحسر عليها اللهم لا تذرني فردا وانت خير الوراثين