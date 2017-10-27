بالفيديو.. امرأة تجر طفلا خلفها بحبل في أحد الشوارع

لندن(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر امرأة تجر طفلاً خلفها بحبل في ليفربول البريطانية.

وبحسب صحيفة “ ديلي ميل ” ، أثار المشهد غضبًا كبيرًا لدى ناشطي مواقع التواصل، خاصة أن المارة الذين ظهروا في الفيديو لم يحركوا ساكنًا أمام تصرف المرأة المروع.

وظهرت السيدة في الفيديو وهي ترتدي ملابس سوداء، وتجر طفلاً بعد أن لفت حول عنقه حبلاً.

وقال مصور الفيديو، جو كاين، والذي نشره عبر حسابه “ تويتر ” ، إن الفيديو حقيقي 100%، وذلك بعد تشكيك مغردين في صحته.