توقعات بتجاوز الصين لأمريكا كأكبر سوق للسفر الجوي

بكين(صدى):

ذهبت التوقعات لتجاوز الصين للولايات المتحدة كأكبر سوق للسفر الجوي في العالم خلال الخمسة أعوام المقبلة.

وتوقع اتحاد النقل الجوي ” إياتا ” أن 7.8 مليار راكب سيسافرون جوًا بحلول عام 2036، أي حوالي ضعف العدد المتوقع لهذا العام البالغ 4 مليارات راكب.

كما توقع التقرير الذي نشر أمس أن نصف الركاب الجدد الذين سيسافرون جوًا خلال العشرين عامًا المقبلة سيعيشون في آسيا، وأشار إلى أن الصين ستحل محل الولايات المتحدة كأكبر سوق للسفر الجوي بحلول 2022.

وأوضح التقرير أن الأسواق الناشئة في آسيا ستسيطر على العشرين عامًا القادمة، وأن المملكة المتحدة – التي تعد حاليًا ثالث أكبر سوق في العالم – ستتراجع إلى المركز الخامس، لتأتي بعد الهند في 2025، وإندونيسيا في 2030.

وستنضم تايلاند وتركيا أيضًا إلى أكبر عشرة أسواق في العالم خلال العشرين سنة المقبلة، بينما سيتراجع ترتيب فرنسا وإيطاليا إلى المركز الحادي عشر والثاني عشر على الترتيب.