” آبل ” تطرح هاتفها الجديد ” آيفون إكس “

واشنطن(صدى):

بدأت شركة آبل بشكل رسمي باستلام الطلبات المُسبقة على هواتف “ آيفون إكس ” iPhone X حول العالم، وذلك في متاجر الإلكترونية بشكل حصري.

ويُمكن زيارة موقع آبل الرسمي Apple.com ومن ثم تغيير البلد للتوجه إلى المتجر الإلكتروني وطلب الهواتف، على أن يبدأ شحنها يوم 3 نوفمبر المُقبل.

كما وعدت آبل بإمكانية شراء الهواتف من المتاجر فور صدورها، لكن الكمّيات لن تكون كبيرة، ناصحة الجميع بالتوجّه باكرًا لضمان الحصول على الجيل العاشر.

وتبدأ الأسعار من 999 دولار أمريكي، 4099 درهم إماراتي بمساحة غيغابايت. أو يُمكن طلب الجهاز بمساحة 256 غيغابايت لقاء 4729 درهم إماراتي.