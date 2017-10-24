نيابة أبو ظبي تطلب إعدام قاتل الطفل آذان.. والمحكمة تؤجل لـ 31 أكتوبر

أبو ظبي (صدى):

قررت محكمة جنايات أبوظبي، تأجيل محاكمة المتهم بقتل الطفل آذان إلي جلسة 31 أكتوبر المقبل، للاستماع إلى مرافعة المحامي المنتدب، والتعقيب من النيابة العامة.

كانت النيابة العامة، طالبت خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات أبوظبي، اليوم الثلاثاء، بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم بقتل الطفل آذان -11 عاماً- والذي عثرت الشرطة على جثته فوق سطح البناية التي يسكنها بعد الاعتداء عليه جنسياً خلال شهر رمضان، في جريمة بشعة أثارت المجتمع والرأي العام خلال الشهر الفضيل.

ورصدت النيابة أحداث القضية وتفاصيلها وشبهت المتهم بالذئب البشري الذي انتهك براءة طفل، مشيرة في الوقت نفسه إلى اعتراف المتهم بجريمته وتوافر بحقه الأدلة الكافية من ادلة جنائية وتقارير الطب الشرعي، وكاميرات رصدت تحركات المتهم.