calendar

نيابة أبو ظبي تطلب إعدام قاتل الطفل آذان.. والمحكمة تؤجل لـ 31 أكتوبر

Time منذ سنتين
Views 2462
نيابة أبو ظبي تطلب إعدام قاتل الطفل آذان.. والمحكمة تؤجل لـ 31 أكتوبر

أبو ظبي (صدى):
قررت محكمة جنايات أبوظبي، تأجيل محاكمة المتهم بقتل الطفل آذان إلي جلسة 31 أكتوبر المقبل، للاستماع إلى مرافعة المحامي المنتدب، والتعقيب من النيابة العامة.

كانت النيابة العامة، طالبت خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات أبوظبي، اليوم الثلاثاء، بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم بقتل الطفل آذان -11 عاماً- والذي عثرت الشرطة على جثته فوق سطح البناية التي يسكنها بعد الاعتداء عليه جنسياً خلال شهر رمضان، في جريمة بشعة أثارت المجتمع والرأي العام خلال الشهر الفضيل.

ورصدت النيابة أحداث القضية وتفاصيلها وشبهت المتهم بالذئب البشري الذي انتهك براءة طفل، مشيرة في الوقت نفسه إلى اعتراف المتهم بجريمته وتوافر بحقه الأدلة الكافية من ادلة جنائية وتقارير الطب الشرعي، وكاميرات رصدت تحركات المتهم.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان وش حال مسجد الخيف ونمره والباقي
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لا إله إلا الله وحده لاشريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا ملجأ منك إلى اليك يارب لا تأخذنا بسو أعمالنا يارب. ان معاصينا كثرت وانت اعلم بها فلا تؤاخذنا بها يارب انت ارحم الراحمين اللهم إنا لا نقيط عذابك لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
😭😭😭😭😭😭😭😭😭 يارب انت الطيف الخبير يارب رحمتك طول عمري وانا اقول مساكين المسلمين إلى عايشن في أرض لا يرفع فيها الأذان وادعي الله انه ما يمر على يوم ما اسمع واليوم صرنا لأن نسمع لاذان فوق انهم مخفضين المايكات صار حتى المئذنين ما عد يحضرون والله بكيت من قلبي يارب ترداً إليك رداً جميلاً يارب العالمين ياحي ياقيوم ياحي ياقيوم ياحي ياقيوم برحمتك استغيث
abdul
نعم... تعدّدت الاسماءُ والمرضُ واحدُ......هههههههه
زائر
مكتوب مطلقه وان تزوجت ثاني ماهو رسمي قال المحامي زواج ماهو مكتمل

أخر الأخبار

حقيقة صورة مصنع الكمامات المخالف
حقيقة صورة مصنع الكمامات المخالف
Time منذ 10 دقائق Views 1263
البياوي يفصح عن رأيه في الفريق الأقرب لتحقيق الدوري
البياوي يفصح عن رأيه في الفريق الأقرب لتحقيق الدوري
Time منذ 21 دقيقة Views 1719
طارق النوفل : الشرارة ظهرت من تصريح بيتروس
طارق النوفل : الشرارة ظهرت من تصريح بيتروس
Time منذ 28 دقيقة Views 353
عبدالكريم الزامل : أنا ضد تصريح بيتروس
عبدالكريم الزامل : أنا ضد تصريح بيتروس
Time منذ 29 دقيقة Views 248
عبدالله المعيوف يشارك في تحدي محمد الشلهوب
عبدالله المعيوف يشارك في تحدي محمد الشلهوب
Time منذ 29 دقيقة Views 248
بالصور.. ضبط معقمات مصنعة باستخدام "مصاصات العصير"
بالصور.. ضبط معقمات مصنعة باستخدام "مصاصات العصير"
Time منذ 34 دقيقة Views 1594
ديبالا يشارك جمهوره القمصان التي يحتفظ بها والهلال من بينها
ديبالا يشارك جمهوره القمصان التي يحتفظ بها والهلال من بينها
Time منذ 38 دقيقة Views 1677
بالفيديو..‏ الخثلان يوضح أسباب سجود السهو
بالفيديو..‏ الخثلان يوضح أسباب سجود السهو
Time منذ 52 دقيقة Views 1682
ضبط 400 مخالفة مغالاة في أسعار الكمامات والمعقمات خلال 48 ساعة
ضبط 400 مخالفة مغالاة في أسعار الكمامات والمعقمات خلال 48 ساعة
Time منذ 59 دقيقة Views 1448
بالفيديو.. سعد المهدي: إدارة الشباب خرجت عن النص شخصيا وقانونيا
بالفيديو.. سعد المهدي: إدارة الشباب خرجت عن النص شخصيا وقانونيا
Time منذ ساعة Views 1563