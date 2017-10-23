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مواصفات ساعة " هواوي " الجديدة

Time منذ سنتين
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مواصفات ساعة " هواوي " الجديدة

بكين (صدى):
طرحت شركة هواوي ساعتها الذكية الجديدة “ هواوي واتش 2 برو ” التي تعد نسخة محسنة من ساعتها الذكية “ هواوي واتش 2 ” التي أعلنت عنها أواخر شهر فبراير الماضي.

وتمتاز “ واتش 2 برو ” بأنها تدعم شريحة الاتصال الإلكترونية ESIM التي تلغي الحاجة لاستخدام شرائح الاتصال التقليدية، وإنما يمكن ضبطها من قبل المستخدم، الأمر الذي يسمح له بالانتقال من مزود خدمة إلى آخر بدون الحاجة لتبديل الشريحة في كل مرة.

وجاء الإعلان عن الساعة الذكية الجديدة، التي تدعم شبكات الجيل الرابع، خلال حدث خاص أقامته الشركة الصينية في موطنها وخصص للإعلان عن هاتفي “ ميت 10 ” و “ ميت 10 برو ” .

وتقدم “ واتش 2 برو ” ، التي تعمل بنظام “ أندرويد وير 2.0 ″ ، شاشة دائرية من نوع “ أموليد ” بقياس 1.2 بوصة وبدقة 390×390 بكسل، كما تقدم ذاكرة “ رام ” بحجم 768 ميغابايت، و 4 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وتضم الساعة، التي تمتاز أيضاً بأنها مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68، معالجاً رباعي النوى من نوع كوالكوم سناب دراغون 2100، بالإضافة إلى بطارية بسعة 420 ميلي أمبير/ساعة.

شركة هواوي
التخزين
الشركة الصينية
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوبدر
جيبوا له اللمبي (بوحة) 😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
محرومه بطلبك طلب ممكن ابي منك تبيحيني وتسامحيني وتدعين لي باللهداية
ابوبدر
بالله السعوديين قبل الاجانب علشان المفترض ان ابن البلد يكون هو اللي لازم يحافظ على انظمة وقوانين البلد والاجنبي اذا شاف ابن البلد محترم نظام البلد غصبا عليه راح يحترم الانظمة.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية هذي ناس مستهتره ماافرق بينها وبين الحيوانات لأنها ماتعرف مصلحتها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
والله ياهو حااااااسهم حوووووس😉😉😉

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