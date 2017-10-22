مصر.. 3 دول خليجية ترفع حظر استيراد الحاصلات الزراعية

القاهرة (صدى):
أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الدكتور عبدالمنعم البنا، موافقة دول البحرين والكويت والإمارات، على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية؛ وذلك بعد عدد من اللقاءات والمفاوضات التي عقدها الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة مع نظرائه بالدول الثلاث .
وأشار الوزير إلى أن الجانب الإماراتي طلب موافاته بقوائم تحتوي على تصنيفات المحاصيل بحسب هويتها ، مشيراً إلى أنه بالنسبة للمزارع العضوية سيتم الفحص عشوائياً أثناء عمليتي الإنتاج والتجهيز للتصدير، مع مرافقة الرسالة لشهادات رسمية تثبت إنتاجها عضوياً.