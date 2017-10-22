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مصر.. 3 دول خليجية ترفع حظر استيراد الحاصلات الزراعية

Time منذ سنتين
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مصر.. 3 دول خليجية ترفع حظر استيراد الحاصلات الزراعية

القاهرة (صدى):
أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الدكتور عبدالمنعم البنا، موافقة دول البحرين والكويت والإمارات، على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية؛ وذلك بعد عدد من اللقاءات والمفاوضات التي عقدها الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة مع نظرائه بالدول الثلاث .

وأشار الوزير إلى أن الجانب الإماراتي طلب موافاته بقوائم تحتوي على تصنيفات المحاصيل بحسب هويتها ، مشيراً إلى أنه بالنسبة للمزارع العضوية سيتم الفحص عشوائياً أثناء عمليتي الإنتاج والتجهيز للتصدير، مع مرافقة الرسالة لشهادات رسمية تثبت إنتاجها عضوياً.

مصر
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دول خليجية
ترفع حظر
الحاصلات الزراعية
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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
ينقلب المنقلبون بقطر وننقلب بحاكم ينهض بقطر يطرد الدخلاء على الخليج لاعلقة لسان عربي ولا من بني جلدتنا تراكم عثماني ملالي والشعب ثار منهم الشعب هم العسكري بالزي أو بالمدني شعب قطر عزم انشاءالله إلى حاضنتها الأم مملكة جبل طويق وحامية الخليج لأ حل إلى بالرياض 😐
معالي الوزير نتمنى نحن اولياء الامور التغاضي عن التحصيلي هذا العام وقبول اي طالب يرغب الألتحاق في الجامعه للدراسه وهذي ليست صعبه على معاليكم فأنتم سباقين للخير ؟
ابو محمد 😎
ابن موزه جته خوزه .. وابن جاسم سم السمام ..
ابو وليد
فيه خرقه ضايعه قيمتها ريالين -- لايكون الصرامي بعد ما شخص فيها من الفرحه صادرها على فريق ابو خرقه
ابو محمد 😎
ويش اللي مطلعه للجبال ، لولا القراده ..

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