العمل: إعانات إضافية للمنشآت التي تدعم توظيف المرأة

علي القحطاني (صدى):
كشفت مصادر، عن اعتزام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، دعم المنشآت من خلال توفير إعانات إضافية لتوظيف المرأة، وسن أنظمة للحد من العوائق العملية التي تعيق توظيفهن.
وأكدت المصادر، أن الوزارة لديها خطة لدعم توفير فرص عمل مستدامة في القطاعين الخاص وغير الربحي، يأتي في مقدمتها دعم المنشآت لتوظيف المرأة، وتطبيق حقوق العاملين في القطاعين، وتحسين ظروف عملهم، عن طريق الالتزام بتوفير بيئة عمل لائقة لهم، وفقا لصحيفة الوطن.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تهدف لتشجيع العمل الحر، وتوفير قروض، ودعم الأسر المنتجة، وتسهيل الحصول على التمويل، وتزويد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بخدمات موارد بشرية احترافية في مرحلة الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، مشيرة إلى توجه الوزارة نحو زيادة حصة العمال من الدخل والإنتاجية، عن طريق مكافحة التوطين الوهمي، وتعزيز أفضل الممارسات من خلال التعاون الدولي والوطني، وتوسيع مساحة سوق العمل لتوائم طموح ورغبات طالبي العمل، باعتماد نماذج العمل عن بعد، ودعم استخدام نماذج التوظيف المرن والدوام الجزئي.