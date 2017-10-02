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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو والصور.. بعثة الهلال تغادر إلى أبوظبي لبدء معسكر إعدادي

Time منذ سنتين
Views 3066
بالفيديو والصور.. بعثة الهلال تغادر إلى أبوظبي لبدء معسكر إعدادي

نواف السالم (صدى):
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلي العاصمة الإماراتية أبوظبي، لبدء معسكر إعدادي يستمر حتى الأحد المقبل تأهباً لبقية منافسات الموسم الجاري ولقاء إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا أمام بيرسبوليس الإيراني في 17 أكتوبر الجاري.

وفضل الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق ضم مشاري القحطاني وعبد الله المهيني وأنس زباني وأحمد الشهري لاعبي الفريق الأولمبي، إلى جانب إدواردو وميليسي وماتياس بريتوس وريفاس، الرباعي الأجنبي لتعويض الغياب الكبير الذي يعاني منه الفريق.

ويفتقد الهلال 18 لاعباً بداعي الارتباطات الدولية مع المنتخبات، إذ يوجد عبد الله المعيوف وأسامة هوساوي وعبد الله الحافظ وعبد الله الزوري وياسر الشهراني ومحمد البريك ومحمد كنو وسلمان الفرج وعبد الملك الخيبري وعبد الله عطيف وسالم الدوسري مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فضلاً عن متعب المفرج وناصر الدوسري ونايف كريري وعبد الرحمن اليامي مع رباعي المنتخب السعودي الأولمبي.

كما يفتقد الثنائي الدولي العماني علي الحبسي والسوري عمر خربين المرتبطين بمشاركات دولية مع منتخبي بلديهما.

واستبعد دياز نواف العابد من المغادرة مع بعثة الفريق لإصابته بالعضلة الضامة، على أن يستكمل برنامجه العلاجي في مقر النادي خلال الفترة المقبلة. من جانب آخر، تعمل إدارة كرة القدم على تأمين مباراة ودية خلال فترة التوقف قبل لقاء بيرسبوليس الإيراني.

 

 

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
احسنت اصلا هيا ممثلة فاشلة
نجاة محمد
اوكية
ابو محمد 😎
الله يجعله شفيعاً لوالديه ، ويخلف عليهم مايسليهم فراقه في هاالدنيا .. آمين ..
ابو سعود
انتبهو من القهوة انا انكبت على يدي شوي واصابعي حمرت وتنفخت كيف بطفله حرام
ابو سعود
طفله باقي

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