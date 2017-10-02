" الدراسات العليا " بصحة الأحساء يحصل على الاعتراف بثلاث مراكز تدريبية

ويأتي هذا الاعتماد استمراراً لجهود الصحة لتحسين وتطوير الخدمة الطبية المقدمة في منشآتها، وتأكيداً أهمية التدريب والاطلاع على أحدث المستجدات العالمية في جميع التخصصات الطبية، حيث يعد خطوة مثمرة نحو الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والمهني للكفاءات الطبية، من خلال التنظيم المتميز لبرامج تدريبية لأطباء الزمالة، تتوافق مع المعايير والمتطلبات الطبية العالمية، للحصول على شهادة الزمالة الطبية في تخصص طب الأسرة.
يذكر أن المركز انجز مؤخراً تأهيل وتدريب 74 من الأطباء في جميع المستويات، كما بلغ عدد المستشفيات بالأحساء 11 مستشفى بسعة سريرية 1470 سريراً.