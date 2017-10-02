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" الدراسات العليا " بصحة الأحساء يحصل على الاعتراف بثلاث مراكز تدريبية

الاخبار المحلية
Time منذ سنتين
Views 1957
" الدراسات العليا " بصحة الأحساء يحصل على الاعتراف بثلاث مراكز تدريبية

علي القحطاني (صدى):
حصل مركز الدراسات العليا بصحة الأحساء، على اعتراف هيئة التخصصات السعودية لثلاث مراكز صحية، هي مركز صحي البندرية ومركز صحي محاسن ومركز صحي شعبة المبرز، كمراكز تدريبية معتمده لبرنامج الزمالة لطب الأسرة.

ويأتي هذا الاعتماد استمراراً لجهود الصحة لتحسين وتطوير الخدمة الطبية المقدمة في منشآتها، وتأكيداً أهمية التدريب والاطلاع على أحدث المستجدات العالمية في جميع التخصصات الطبية، حيث يعد خطوة مثمرة نحو الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والمهني للكفاءات الطبية، من خلال التنظيم المتميز لبرامج تدريبية لأطباء الزمالة، تتوافق مع المعايير والمتطلبات الطبية العالمية، للحصول على شهادة الزمالة الطبية في تخصص طب الأسرة.

يذكر أن المركز انجز مؤخراً تأهيل وتدريب 74 من الأطباء في جميع المستويات، كما بلغ عدد المستشفيات بالأحساء 11 مستشفى بسعة سريرية 1470 سريراً.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كيف تخطفين وليه؟! الله المستعان
ابو محمد
رحم الله ملوك المملكه الحي منهم والميت .. آمين .. .. الزيود شرهم مسنطير منذ زمن ، ولا بد من سحقهم وخلطهم مع ناعم التراب ..
السامـــــــر
لعنة الله عليهم ابو شكيم الشرهه على اللي يضربون بواري ما احد يفزع له اخ يالقهر
ساري الليل
الله يرحم المؤسس ويسكنه الجنه
ابو محمد
الله يردها لك سالمه ... آمين ..