بالصور.. " الشثري " : الأمة الإسلامية اكتست عزتها من الدين القويم المعتدل

علي القحطاني (صدى):

دعا معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري إلى إبطال الأفعال المشينة بتجاهلها وعدم الحديث عنها أو نشرها، مؤكداً أن الخوض في القضايا التي لا تهم عامة الناس أو الاختلاف على القضايا الهامشية يؤدي إلى شقاق ونزاع يُنافي المقاصد الشرعيةعلى تلك الجماعات في ظهورها.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في لقاء علمي نظمته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مساء أمس بقاعة الملك سعود، بمشاركة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، وبحضور معالي مدير الجامعة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي وعدد كبير من مسؤولي الجامعة ومنسوبيها وطلابها.

وبين معاليه أن الأمة العربية والإسلامية اكتسبت عزتها من الدين القويم المعتدل الداعي إلى السلام، ، مشددا على عدم الانخداع بالتظيمات الحركية، وأن من الواجب معرفة القواعد الشرعية في الحكم عليها .

كما ألقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن كلمة خلال اللقاء أكد فيها على حضور خريجي الجامعة الإسلامية المتميز في الأنشطة والفعاليات العلمية والدعوية في الخارج، مقدما شكره للجامعة على إتاحة الفرصة للمشاركة في إحدى مناشطها العلمية والالتقاء بمنسوبيها.

بدوره أوضح معالي مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي أن الجامعة تجسد معنى الأخوة بين المسلمين بكافة ألوانهم وجنسياتهم وأعراقهم حيث أنها تحتضن 200 دولة وإقليم من أرجاء العالم، مبينا أنها تعزز قيم الحوار والتعايش والاعتدال في نفوس أبناء المسلمين من خلال المناهج الرصينة والنشاطات الشبابية .