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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. " الشثري " : الأمة الإسلامية اكتست عزتها من الدين القويم المعتدل

Time منذ سنتين
Views 2003
بالصور.. " الشثري " : الأمة الإسلامية اكتست عزتها من الدين القويم المعتدل

علي القحطاني (صدى):
دعا معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري إلى إبطال الأفعال المشينة بتجاهلها وعدم الحديث عنها أو نشرها، مؤكداً أن الخوض في القضايا التي لا تهم عامة الناس أو الاختلاف على القضايا الهامشية يؤدي إلى شقاق ونزاع يُنافي المقاصد الشرعيةعلى تلك الجماعات في ظهورها.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في لقاء علمي نظمته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مساء أمس بقاعة الملك سعود، بمشاركة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، وبحضور معالي مدير الجامعة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي وعدد كبير من مسؤولي الجامعة ومنسوبيها وطلابها.

وبين معاليه أن الأمة العربية والإسلامية اكتسبت عزتها من الدين القويم المعتدل الداعي إلى السلام، ، مشددا على عدم الانخداع بالتظيمات الحركية، وأن من الواجب معرفة القواعد الشرعية في الحكم عليها .

كما ألقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن كلمة خلال اللقاء أكد فيها على حضور خريجي الجامعة الإسلامية المتميز في الأنشطة والفعاليات العلمية والدعوية في الخارج، مقدما شكره للجامعة على إتاحة الفرصة للمشاركة في إحدى مناشطها العلمية والالتقاء بمنسوبيها.

بدوره أوضح معالي مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي أن الجامعة تجسد معنى الأخوة بين المسلمين بكافة ألوانهم وجنسياتهم وأعراقهم حيث أنها تحتضن 200 دولة وإقليم من أرجاء العالم، مبينا أنها تعزز قيم الحوار والتعايش والاعتدال في نفوس أبناء المسلمين من خلال المناهج الرصينة والنشاطات الشبابية .

 

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أحدث التعليقات

ام رحيل
قرار صائب جدا ..لابد ان يكون الطفل مؤهل لدخول صف اول ابتدائي فلايعني انه التحق الفصل الثاني انه مؤهل ....شكر وزير التعليم
أمنة إبراهيم
إحدى الأخوات ممن عانين في تدريس ابنتها التي ادخلتها تجاوز تقترح فتح فصول خاصة بفئة التجاوز تختلف المهارات المتابعات فيها عن مهارات الطلاب المكتملين لأن هناك مهارات في المرحلة فوق مستوى تفكير الطلاب المكتملين فما بالكم بطلاب فئة التجاوز
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
أمنة إبراهيم
نعلم أن مرحلة التجاوز تميل للعب في هذه الفترة أكثر من التعلم فنمط التعليم المتبع في المرحلة الابتدائية يختلف عن نمط التدريس في رياض الأطفال ومن خلال خبرتي المتواضعة لاحظت تأقلم الأطفال المكتملين للسن القانونية مع نظام المرحلة الابتدائية في وقت قصير بينما الطفل الذي في سن التجاوز لا زال يتخبط في محاولته الوصول للتأقلم وهذا ما لاحظته على إحدى طالبات لم تدخل معنا في أجواء الدراسة إلا في أخر ٣ أسابيع من الفصل الدراسي الأول بدأت تلتزم بالأنظمة والقوانين تلتفت للدرس وتشارك وتجيب عن الأسئلة بإجابات جيدة وغيرها كثير من الأمثلة بالرغم من أن زميلاتها تخطين مراحل كثيرة بالرغم من أن الطالبة مستوى ذكائها جيد جدا إلا أن الأجواء لم تتأقلم معها رغم ما بذل من محفزات ومكافأت للملتزمات بالقوانين والأنظمة من قبل المعلمة

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