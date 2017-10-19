بالفيديو.. روني يسجل هدفه الأول مع إيفرتون في مثل هذا اليوم قبل 15 عاما

وخلال المباراة التي جاءت في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، افتتح روني رحلته مع هز شباك خصوم إيفرتون بهدف غالٍ، بتسجيله هدف فوز إيفرتون في الدقيقة الـ90 من زمن اللقاء الذي انتهى بفوز رفاق روني بنتيجة 2-1.
وتجدر الإشارة إلى أن روني كان قد انتقل من صفوف إيفرتون إلى مانشستر يونايتد عام 2004، قبل أن يعود مجدداً إلى صفوف ناديه الأصلي في العام الحالي، بعد رحلة طويلة مع الشياطين الحمر.
في مثل هذا اليوم 2002 | قدم واين روني نفسه للعالم بهدفه الرائع في مرمى آرسنال.— الدوري الإنجليزي™ (@PL4News) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧
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