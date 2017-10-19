بالفيديو.. روني يسجل هدفه الأول مع إيفرتون في مثل هذا اليوم قبل 15 عاما

ماجد محمد (صدى):

تحل ذكرى أول هدف أحرزه الفتى الذهبي للكرة الإنجليزية واين روني بقميص نادي إيفرتون، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الأخير مع آرسنال الإنجليزي يوم 19 أكتوبر عام 2002.

وخلال المباراة التي جاءت في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، افتتح روني رحلته مع هز شباك خصوم إيفرتون بهدف غالٍ، بتسجيله هدف فوز إيفرتون في الدقيقة الـ90 من زمن اللقاء الذي انتهى بفوز رفاق روني بنتيجة 2-1.

وتجدر الإشارة إلى أن روني كان قد انتقل من صفوف إيفرتون إلى مانشستر يونايتد عام 2004، قبل أن يعود مجدداً إلى صفوف ناديه الأصلي في العام الحالي، بعد رحلة طويلة مع الشياطين الحمر.