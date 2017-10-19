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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. روني يسجل هدفه الأول مع إيفرتون في مثل هذا اليوم قبل 15 عاما

Time منذ سنتين
Views 1715
بالفيديو.. روني يسجل هدفه الأول مع إيفرتون في مثل هذا اليوم قبل 15 عاما

ماجد محمد (صدى):
تحل ذكرى أول هدف أحرزه الفتى الذهبي للكرة الإنجليزية واين روني بقميص نادي إيفرتون، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الأخير مع آرسنال الإنجليزي يوم 19 أكتوبر عام 2002.

وخلال المباراة التي جاءت في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، افتتح روني رحلته مع هز شباك خصوم إيفرتون بهدف غالٍ، بتسجيله هدف فوز إيفرتون في الدقيقة الـ90 من زمن اللقاء الذي انتهى بفوز رفاق روني بنتيجة 2-1.

وتجدر الإشارة إلى أن روني كان قد انتقل من صفوف إيفرتون إلى مانشستر يونايتد عام 2004، قبل أن يعود مجدداً إلى صفوف ناديه الأصلي في العام الحالي، بعد رحلة طويلة مع الشياطين الحمر.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سبحان الله البني آدمين أنحبسو في الببوت والحيوانات خارج تتفرج عليهم فعلآ الدنيا دوارة😂😂😂😂😂😂
ابونايف
مشكله سواقة الحريم ما بالك مع التجول
سامي
هل هي علامات الساعه التي وردت في حديث الرسول فكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم من حديث إبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة: ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي. -يعني السباع والطير-
أبوسطام
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
أبوسطام
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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