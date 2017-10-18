نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

صحة عسير تكشف حقيقة فيديو عن سوء تعامل مستشفى محايل مع الحالات الطارئة

Time منذ سنتين
Views 2536
صحة عسير تكشف حقيقة فيديو عن سوء تعامل مستشفى محايل مع الحالات الطارئة

محمد بن طحيطح (صدى):
 

كشفت صحة منطقة عسير، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن الادعاء بسوء تعامل مستشفى محايل العام، مع حالة طارئة وردت إليه.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز الشايع، أن الحالة التي ظهرت في مقطع الفيديو، ضمن 10 حالات متتابعة لمصابين في حوادث مرورية، وإصاباتها متفاوتة الخطورة، فاستحدث الطوارئ نقطة فرز وتقييم، وكانت الحالة الظاهرة في المقطع " خضراء "، أي مستقرة، وتحتاج فقط لملاحظة، وساعد فريق عمل المستشفى في توجيهها لقسم الملاحظة.

وأضاف أن بقية الحالات تضمنت حالات خطيرة، تصنف كحالات حمراء، وكذلك صفراء، وهذه الحالات تلزم الكادر الطبي على مرافقتها حتى القسم المخصص لها وهذا هو ما تم عمله، مشيرا إلى أن تحريك سيارات الإسعاف يتم عن طريق العمليات المشتركة بين إدارة الطوارئ والأزمات بصحة عسير والهلال الأحمر، وبمراجعة المكالمات الواردة تبين أنه لم يرد أي طلب لتحريك سيارة إسعاف لتلك الحالة، وأن مركبات الإسعاف التابعة للمستشفى كانت على أتم الاستعداد في حال طلبها.

وكان مواطن قد نشر مقطع فيديو أوضح فيه أنه اتصل على المستشفى يريد سيارة إسعاف لنقل حالة مرضية لديه، إلا أن المستشفى تعذر بعدم وجود سيارات إسعاف، في حين أظهر المقطع وجود 3 سيارات متوقفة في فناء المستشفى، كما اشتكى المواطن من نقص الطاقم الطبي المسؤول عن علاج الحالات الطارئة، وأن عمال النظافة يساعدون في نقل المرضى.

 

صحة عسير
مستشفى محايل العام
مستشفى محايل
الحالات الطارئة
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يستر
البرفسور احمد
لتأكيد مصداقية كل معلومه اقولها...وأني لا ارمي الكلام رجماً بالغيب... اشهدكم بأني سأدفع مكافأه خمسة آلاف ريال لمن يثبت خطأ رأيي الطبي بشأن الكمامات... انا متابع الاجراآت الاحترازيه واعجبني سوق مواد غذائيه الزم كل من يدخله بلبس مداس يد...نعم هذا الصح ١٠٠% وهو المفترض الزام المتسوقين به بدل لبس الكمامه... بعد هالحسي المفترض تعييني مستشار طب وقائي... بس ما نقول غير ابك على جور الايام
ابو عمار
يستاهل الاهبل ( هذا اللي يرفس النعمه )
ابو عمار
اوكي يا سلوى من مده وانت مختفيه
ابو عمار
طيب

أخر الأخبار

ترامب يصف وزير دفاعه السابق بـ " كلب مجنون " بعدما طالب بعزله
ترامب يصف وزير دفاعه السابق بـ " كلب مجنون " بعدما طالب بعزله
Time منذ دقيقة Views 1055
سيدة تقيم دعوى طلاق ضد زوجها: " دمر سمعتي بواقعة تحرش وهمية "
سيدة تقيم دعوى طلاق ضد زوجها: " دمر سمعتي بواقعة تحرش وهمية "
Time منذ 10 دقائق Views 111
الخطوط السعودية: لا يوجد تخفيض للطلاب
الخطوط السعودية: لا يوجد تخفيض للطلاب
Time منذ 57 دقيقة Views 1591
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
Time منذ ساعة Views 1424
الشرقية ثاني أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية
الشرقية ثاني أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية
Time منذ ساعة Views 1876
بالصور..عودة الدراسة في سنغافورة بعد السيطرة على أعداد الإصابات
بالصور..عودة الدراسة في سنغافورة بعد السيطرة على أعداد الإصابات
Time منذ ساعة Views 1595
بالفيديو..جنون الشهرة يدفع زوج لتصوير انهيار زوجته بعد وفاة والدها
بالفيديو..جنون الشهرة يدفع زوج لتصوير انهيار زوجته بعد وفاة والدها
Time منذ ساعة Views 1210
بالفيديو..برلمانية تونسية تجلد الغنوشي: " قياداتكم إخوانية ومصنفة إرهابية "
بالفيديو..برلمانية تونسية تجلد الغنوشي: " قياداتكم إخوانية ومصنفة إرهابية "
Time منذ ساعتين Views 1854
مذيعة مشهورة تنهي حياتها بعد رفض حبيبها الزواج منها
مذيعة مشهورة تنهي حياتها بعد رفض حبيبها الزواج منها
Time منذ ساعتين Views 1924
تحذير من كويكب يتعارض مساره مع مدار الأرض
تحذير من كويكب يتعارض مساره مع مدار الأرض
Time منذ ساعتين Views 614