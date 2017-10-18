صحة عسير تكشف حقيقة فيديو عن سوء تعامل مستشفى محايل مع الحالات الطارئة

محمد بن طحيطح (صدى):
كشفت صحة منطقة عسير، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن الادعاء بسوء تعامل مستشفى محايل العام، مع حالة طارئة وردت إليه.
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز الشايع، أن الحالة التي ظهرت في مقطع الفيديو، ضمن 10 حالات متتابعة لمصابين في حوادث مرورية، وإصاباتها متفاوتة الخطورة، فاستحدث الطوارئ نقطة فرز وتقييم، وكانت الحالة الظاهرة في المقطع " خضراء "، أي مستقرة، وتحتاج فقط لملاحظة، وساعد فريق عمل المستشفى في توجيهها لقسم الملاحظة.
وأضاف أن بقية الحالات تضمنت حالات خطيرة، تصنف كحالات حمراء، وكذلك صفراء، وهذه الحالات تلزم الكادر الطبي على مرافقتها حتى القسم المخصص لها وهذا هو ما تم عمله، مشيرا إلى أن تحريك سيارات الإسعاف يتم عن طريق العمليات المشتركة بين إدارة الطوارئ والأزمات بصحة عسير والهلال الأحمر، وبمراجعة المكالمات الواردة تبين أنه لم يرد أي طلب لتحريك سيارة إسعاف لتلك الحالة، وأن مركبات الإسعاف التابعة للمستشفى كانت على أتم الاستعداد في حال طلبها.
وكان مواطن قد نشر مقطع فيديو أوضح فيه أنه اتصل على المستشفى يريد سيارة إسعاف لنقل حالة مرضية لديه، إلا أن المستشفى تعذر بعدم وجود سيارات إسعاف، في حين أظهر المقطع وجود 3 سيارات متوقفة في فناء المستشفى، كما اشتكى المواطن من نقص الطاقم الطبي المسؤول عن علاج الحالات الطارئة، وأن عمال النظافة يساعدون في نقل المرضى.