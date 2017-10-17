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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. ضبط 16 وافدًا مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل بالرياض

Time منذ سنتين
Views 2089
بالصور.. ضبط 16 وافدًا مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل بالرياض

عادل الحربي (صدى):
شنت قوة الضبط الميداني، حملة تفتيشية استهدفت أحد الأسواق جنوب الرياض؛ للتأكد من الالتزام بقرارات تأنيث محلات المستلزمات النسائية وتنظيم سوق العمل، تحت رعاية فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع شرطة منطقة الرياض، الضبط الإداري.

وأسفرت الحملة عن القبض على 15 وافدًا تمت إحالتهم لإدارة الوافدين لإنهاء إجراءات ترحيلهم وتطبيق الجزاءات بحق القائمين على هذه المحلات؛ لمخالفتهم للقرارات الوزارية بهذا الخصوص.

من جهة أخرى نفذ مفتشو مكتب عمل محافظة الأفلاج بمشاركة الجهات الشريكة؛ حملة تفتيشية على عدد من محلات الاتصالات بالمحافظة؛ للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات للقرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتَيْ بيع وصيانة أجهزة الجوال وقصر العمل فيها على السعوديين، وتم القبض على أحد الوافدين الذي كان يبيع أجهزة الجوال وملحقاتها من سيارته الخاصة في مواقف أحد المجمعات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الخبر مكركب ، الظاهر انه ترجمة قوقل ، واللي نقلها ماعرف ينسقها ..
ابو محمد
سبحان من انجاه ..
ابو محمد
كلام سليم ..
ابوبدر
وليه ما اكتفى بما صور واخذ رقم السيارة وابتعد عن السيارة ترى الواحد ما يعرف وش حالة السائق (يمكن يكون ماهو بوعيه) . يا حبايب اذا تعرضتوا لاي موقف مماثل لا توقف امام السيارة. خذ الرقم وبلغ. لانك بخالة مثل هذي راح يلحقك الغلط.
الأحساء
كم بقي بالعمر خلاف أخوأن ٧٠ عام مانقول غير أحمق أخوه 🌴

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