فصل مهندس سعودي من عمله أثناء إجراء تقرير تلفزيوني
تعرض مهندس سعودي يعمل موظفا للاستقبال في إحدى الشقق المفروشة للفصل، أثناء عمل تقرير تلفزيوني لصالح برنامج ” الثامنة ” على قناة ” إم بي سي “.
ونشر برنامج ” الثامنة “، أمس الإثنين، مقطع فيديو يظهر تعرض المهندس عاطف سيبيه الذي تخرج في إحدى الجامعات الأجنبية، للفصل من عمله أثناء تصويره التقرير من قبل مديره الأجنبي، دون أن يبيّن التقرير سبب الفصل.
وعلق المهندس عاطف على واقعة فصله بالقول: ” مئات الآلاف تصرف علينا وبالنهاية ننطرد من أبسط الوظائف “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 25664 ] نشر منذ 3 شهور
يبوي الصبر
البيت بيت أبونا والأجانب طلعونا
علشان تعرف إن كل ماتشاهده وتسمعه حتى الشيلات
كلها مثل ماقال المغني
حبر وورق🤔
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2645 ] نشر منذ 3 شهور
ان شاء الله ربنا ينصفك
الدسك22[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ 3 شهور
وزارة العمل تتفرج
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23366 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 3 شهور
قطاع خاص مالك من يحميك خاصة مع المادة 77
الله يعينك ويوفقك في مكان ثاني
رعد ***[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 3 شهور
نبصم بالعشرة على جودة برنامج الثامنة والذى فصل من وظيفته إنشاالله يتوظف مهندس
ابو ياسر .[ عدد التعليقات: 367 ] نشر منذ 3 شهور
ارفع راسك
حتى تنكسر رقبتك
انت سعودي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 41418 ] نشر منذ 3 شهور
طيب ماهو السبب ؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 41418 ] نشر منذ 3 شهور
طيب ماهو السبب ؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 41418 ] نشر منذ 3 شهور
طيب ماهو السبب ؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 41418 ] نشر منذ 3 شهور
يحصل تعليق وبطء شديد اثناء التصفح ,, ياترى ما السبب ؟؟
,, الصحيفه من الساعه ثنتين واليوم بطوله مافتحت ,, ياترى ماالسبب ؟؟
,,, اتمنى انها آخر المعوقات ، بغذن الله ,,
الواقع[ عدد التعليقات: 5641 ] نشر منذ 3 شهور
نتمنى من وزارة العمل ان لا يعترف باي فصل لموظف الا بحضور الطرفين امام لجنة خاصة في جميع مكاتب العمل وتكون قسم للرجال وقسم للنساء وتكون المخالصة مكتملة الشروط والاسباب ولا يوجد مثقال ذرة من التعسف او الظلم للطرف الأضعف وهو الموظف
M-512[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 3 شهور
خلوه يذوق طعم الطفرة غيرك له سنين اكلها تبن.
ابو حالد[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 3 شهور
وين الشريان ؟؟؟
المفروض يشهرة براعي المنشة ويجعلها راي عام ليعتبر غير؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ماعندك احد
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 6475 ] نشر منذ 3 شهور
والله مانهب هالبلد الا الاجانب
تلاقي اللبناني يستلم راتب فوق 70الف
بالله على ايش لوفيه خير كان طور بلده
بس بلدنا يحب الأجانب علشان الاجنبي يعطي كل ماعنده وافهموها عاد