فصل مهندس سعودي من عمله أثناء إجراء تقرير تلفزيوني

حمود العنزي(صدى):

تعرض مهندس سعودي يعمل موظفا للاستقبال في إحدى الشقق المفروشة للفصل، أثناء عمل تقرير تلفزيوني لصالح برنامج ” الثامنة ” على قناة ” إم بي سي “.

ونشر برنامج ” الثامنة “، أمس الإثنين، مقطع فيديو يظهر تعرض المهندس عاطف سيبيه الذي تخرج في إحدى الجامعات الأجنبية، للفصل من عمله أثناء تصويره التقرير من قبل مديره الأجنبي، دون أن يبيّن التقرير سبب الفصل.

وعلق المهندس عاطف على واقعة فصله بالقول: ” مئات الآلاف تصرف علينا وبالنهاية ننطرد من أبسط الوظائف “.