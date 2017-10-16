تركي آل الشيخ يهاجم أنمار والبرقان وإدارة الشباب السابقة

وأبدى تركي آل الشيخ استياءه الشديد من ظهور أنمار في مقطع فيديو، وادعاءه أنه مظلوم نتيجة معاقبته، مضيفًا: “ معروف من هو أنمار الحائلي، ومعروف أنه واجهة لأشخاص ولا يدفع من ماله الخاص، وهذا لا يخفى على جماهير الاتحاد ” .
وتابع رئيس هيئة الرياضة في تصريحات فضائية: “ أنمار الحائلي استعطف الجماهير بأنه مظلوم في مقطع فيديو، وهو مجرد واجهة لأشخاص معينين.. يقول إنه لم ينم لأنه يعرف جيدًا حجم الخطأ الذي عمله، تزوير صريح ” .
وحول إقالة عبدالله البرقان من اتحاد الكرة؛ لوجود مخالفات إدارية إبّان فترة عمله كرئيس للجنة الاحتراف، قال: “ البرقان اجتمع مع السمسار سلطان البلوي في القاهرة لجدولة وترتيب بعض الأمور المالية، والمعروف أنه أخ لرئيسين للنادي.. سيتم تحويل سلطان البلوي للتحقيق ” ،
وأضاف: “عبدالله البرقان استعطف الجماهير الهلالية للوقوف معه، محاولًا استعطافهم في أكثر من 18 قضية ” .
وبشأن إنهاء تكليف مجلس إدارة نادي الشباب، وتعيين طلال آل الشيخ، أوضح رئيس هيئة الرياضة أن إدارة الشباب عليها تجاوزات إدارية ومالية، وتواصلت مع جهات حكومية دون إذن.
وزاد: “ إدارة الشباب السابقة أشغلت حتى وزير الداخلية بموضوع العويس واتهاماتهم ضد الأهلي ” ، مضيفًا: “ إذا كان الشبابيون لا يريدون طلال آل الشيخ رئيسًا للنادي، فليقيموا جمعية عمومية غدًا ويعينوا رئيسًا آخر ” .
وأنهى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة حديثه قائلًا: “ أنا خادم للرياضة والأندية، وهدفي رياضة نظيفة، أتمنى الرسالة وصلت ” .