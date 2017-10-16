تركي آل الشيخ يهاجم أنمار والبرقان وإدارة الشباب السابقة

ماجد محمد (صدى):

انتقد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السابق، والذي تم إنهاء تكليفه برئاسة الاتحاد، بعد ثبوت مخالفات مالية وإدارية على مجلس إدارته، مؤكدًا أنه لم يذق طعم النوم، حسب ما ذكره؛ لأنه يعرف أنه مخطئ وخطأ كبير.

وأبدى تركي آل الشيخ استياءه الشديد من ظهور أنمار في مقطع فيديو، وادعاءه أنه مظلوم نتيجة معاقبته، مضيفًا: “ معروف من هو أنمار الحائلي، ومعروف أنه واجهة لأشخاص ولا يدفع من ماله الخاص، وهذا لا يخفى على جماهير الاتحاد ” .

وتابع رئيس هيئة الرياضة في تصريحات فضائية: “ أنمار الحائلي استعطف الجماهير بأنه مظلوم في مقطع فيديو، وهو مجرد واجهة لأشخاص معينين.. يقول إنه لم ينم لأنه يعرف جيدًا حجم الخطأ الذي عمله، تزوير صريح ” .

وحول إقالة عبدالله البرقان من اتحاد الكرة؛ لوجود مخالفات إدارية إبّان فترة عمله كرئيس للجنة الاحتراف، قال: “ البرقان اجتمع مع السمسار سلطان البلوي في القاهرة لجدولة وترتيب بعض الأمور المالية، والمعروف أنه أخ لرئيسين للنادي.. سيتم تحويل سلطان البلوي للتحقيق ” ،

وأضاف: “عبدالله البرقان استعطف الجماهير الهلالية للوقوف معه، محاولًا استعطافهم في أكثر من 18 قضية ” .

وبشأن إنهاء تكليف مجلس إدارة نادي الشباب، وتعيين طلال آل الشيخ، أوضح رئيس هيئة الرياضة أن إدارة الشباب عليها تجاوزات إدارية ومالية، وتواصلت مع جهات حكومية دون إذن.

وزاد: “ إدارة الشباب السابقة أشغلت حتى وزير الداخلية بموضوع العويس واتهاماتهم ضد الأهلي ” ، مضيفًا: “ إذا كان الشبابيون لا يريدون طلال آل الشيخ رئيسًا للنادي، فليقيموا جمعية عمومية غدًا ويعينوا رئيسًا آخر ” .

وأنهى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة حديثه قائلًا: “ أنا خادم للرياضة والأندية، وهدفي رياضة نظيفة، أتمنى الرسالة وصلت ” .