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وزيرة يمنية: تقرير الأمم المتحدة غير دقيق ومضلل

Time منذ سنتين
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وزيرة يمنية: تقرير الأمم المتحدة غير دقيق ومضلل

فهمي محمد (صدى):
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية الدكتورة ابتهاج الكمال أن تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال في اليمن غير دقيق وبني على معلومات غير صحيحة، مؤكدة أن الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن ملتزمون بكافة القوانين الخاصة بحقوق الطفل.

أوضحت " الكمال " ، أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عمل على إعادة تأهيل الأطفال المجندين من قبل المليشيات الانقلابية عن طريق عدة برامج ودورات تأهيلية في محافظتي مأرب والجوف، ضمن برنامجه التأهيلي الذي يشمل عدة محافظات.

 

الأمم المتحدة
تقرير
وزيرة يمنية
مضلل
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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اللهم لك الحمد والشكر والثناء 🌧️🌧️🌧️🌧️⛈️⛈️⛈️يجنن
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
الحمد لله على السلامه ،،، ... جهد مذكور ومشكور لرجال الدفاع المدني ..
زائر
تقهوى وروح نام
ابو محمد 😎
الله يستر على الاجواد .. آمين ..

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