سلطان بن سحيم عقب اقتحام أمن قطر لقصره: لا يعرفون عهدًا ولا ذمة
قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، بعد أن تعرض قصره في الدوحة لاقتحام مسلح من قبل أمن الدولة، إن ” هذه هي عاداتهم لا يعرفون عهدًا ولا ذمة حرمة المنازل تنتهك ” .
وأضاف سلطان بن سحيم عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” استباحوا كل شيء في قطر، ولم يتبق إلا أسماؤنا لم تُستباح ” .
يذكر أن أمن الدولة القطري داهم قصر الشيخ سلطان بن سحيم وصادر جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان، وكذلك مقتنيات والأرشيف الضخم لوالده وزير الخارجية السابق، سحيم بن حمد آل ثاني، الذي يشكل ثروة معلوماتية وسياسية رفيعة القيمة، ويمثل تسجيلاً دقيقاً لتاريخ قطر وأحداثها الداخلية منذ الستينات حتى وفاته عام 1985.
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عابر ولكن[ عدد التعليقات: 233 ] نشر منذ 3 شهور
اسم الله عليك
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 3 شهور
ونت يالخبل وش مجلسك عندهم دامك تصّفر في توتر وفاس بك
يعني وش تبيهم يسوون لك يشترون لك ورد ويحطوه عند قصرك يالثول
مشكلة ذا المبزره مايدورن الا شهرة في ذا توتر وفاس بك وسرغم وناب شت وذا الخرابيط ولا يناظرون الواقع الي يعيشه من يكدون ويتعبون على الف ريال ولا خمسمية يسترون فيها نفسهم من المذله
بالله ذا سنّحة واحد هو وشكاله يمسكون دوله
والله حدك راعي قلاب مويه غير صالحه للشرب
الله المستعان
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1415 ] نشر منذ 3 شهور
يا شيخ سحيم
من جلب الفرس والترك ومرتزقة الصومال
لم يعرف قيمة هلة وربعة وباعهم
اكيد توقع منة كل شي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 41418 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعوض عليك ,,
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2029 ] نشر منذ 3 شهور
ماهي غريبة عليهم
رعد ***[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 3 شهور
لاصرت رايح سو الفظايح بهلك وربعك ياتميم
رعد ***[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 3 شهور
كان في خلل
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23366 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان والله يصلح الحال
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6868 ] نشر منذ 3 شهور
الله المســـــــــــــــــــــــــــــتعان .
محايد[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 3 شهور
بكره يستعينون بالحرس الثوري الإيراني
في قطر ض