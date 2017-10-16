سلطان بن سحيم عقب اقتحام أمن قطر لقصره: لا يعرفون عهدًا ولا ذمة

طلال الضوي(صدى):

قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، بعد أن تعرض قصره في الدوحة لاقتحام مسلح من قبل أمن الدولة، إن ” هذه هي عاداتهم لا يعرفون عهدًا ولا ذمة حرمة المنازل تنتهك ” .

وأضاف سلطان بن سحيم عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” استباحوا كل شيء في قطر، ولم يتبق إلا أسماؤنا لم تُستباح ” .

يذكر أن أمن الدولة القطري داهم قصر الشيخ سلطان بن سحيم وصادر جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان، وكذلك مقتنيات والأرشيف الضخم لوالده وزير الخارجية السابق، سحيم بن حمد آل ثاني، الذي يشكل ثروة معلوماتية وسياسية رفيعة القيمة، ويمثل تسجيلاً دقيقاً لتاريخ قطر وأحداثها الداخلية منذ الستينات حتى وفاته عام 1985.

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