ترامب: واشنطن لن تنحاز لأي طرف في أزمة كركوك

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لن تنحاز لطرف على حساب الأخر في الاشتباكات بين الأكراد والحكومة العراقية، لكنه عبر عن خيبة أمله إزاء نشوب صراع بين الجانبين.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض ” لا نحب نشوب الصراع بينهم ” ، مضيفا لقد أقمنا علاقات طيبة للغاية مع الأكراد، ووقفنا أيضا إلى جانب العراق برغم أنه ما كان ينبغي لنا أن نكون هناك أصلا، ما كان ينبغي لنا أن نذهب إلى هناك. لكننا لا ننحاز إلى أي طرف في تلك المعركة ” .