وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

طلال الغامدي(صدى):

قال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أنه سيتم اعتماد حوافز المعلمين والمعلمات ضمن مشروع سُلَّم الرواتب ولائحة الوظائف التعليمية قريبا.

وأكد الوزير، خلال تدشينه مشروع بوابة المستقبل، أن ملف اعتماد حوافز المعلمين والمعلمات في طور النقاش وسينتهي منه قريباً.

جدير بالذكر أن المعلمين والمعلمات، يترقبون ما ستسفر عنه هذه اللائحة، خاصة فيما يتعلق بسلم الرواتب الجديد، وسط توقعات وآمال بتحسين وضع الكادر الوظيفي للمعلم.