وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين
قال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أنه سيتم اعتماد حوافز المعلمين والمعلمات ضمن مشروع سُلَّم الرواتب ولائحة الوظائف التعليمية قريبا.
وأكد الوزير، خلال تدشينه مشروع بوابة المستقبل، أن ملف اعتماد حوافز المعلمين والمعلمات في طور النقاش وسينتهي منه قريباً.
جدير بالذكر أن المعلمين والمعلمات، يترقبون ما ستسفر عنه هذه اللائحة، خاصة فيما يتعلق بسلم الرواتب الجديد، وسط توقعات وآمال بتحسين وضع الكادر الوظيفي للمعلم.
زائر[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 3 شهور
هذا ماينتظره المعلم
منتقد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
اعتقد اللوويه للعسكريين المعلمين رواتبهم عاليه ولاتقاعدو راتبهم مناسب جدن انما العسكريين رواتبهم ظعيفه ومسير رواتبهم قديم علاوة جندي ١٠٠ ريال حمات الوطن اولا هذا وقت ندعم رجال الامن مادين ونفسين
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 908 ] نشر منذ 3 شهور
لا الحلق جاني ولا كلام الناس كفاني
صداوي[ عدد التعليقات: 1547 ] نشر منذ 3 شهور
الغي حصه النشاط بس الله يشيلك من التعليم
عبدالله ال مطر[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 3 شهور
منتقد
فيه فئه من الموظفين لا اخذت لا حق ولا باطل واقسم بالله انهم شبه يشتغلون ببلاش ناس رواتبهم ماتعدت 5000 ومكروفين ويخدمون المعلم ويخدمون العسكري ويخدمون المواطن والوطن ورواتبهم يادوب تكفي موظفين البنود والعقود والمستخدمين هذا هم الي مفروض الدوله تعطيهم حقهم موب كل شي للمعلم والعسكري وباقي الشعب الى حيث القت المعلمين والعسكر اخذوا حقهم وزود وانا اشوف ان مطالباتهم اكثر من كذا مالها داعي
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 3 شهور
والمعلمين والمعلمات الي رواتبهم قليله ومتقاعدين
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2029 ] نشر منذ 3 شهور
كل شخص ياخذ نصيبة في الدنيا ذي
AbuRkan[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور
مع أني لست معلما الا أني أعتقد فيها فخ للمعلمين …
الواقع[ عدد التعليقات: 5641 ] نشر منذ 3 شهور
الله العالم ان هناك تسديد لكمة خطافية مقبلة واولها كانت ما يسمى ساعة النشاط المرهقة للجميع