عالم فيزيائي متهم بفضائح جنسية في بريطانيا
اعترف الدكتور ماثيو فالدر، عالم فيزيائي بريطاني، بارتكابه عدد كبير من الاعتداءات الجنسية على أشخاص، بينهم أطفال، وابتزازهم على الإنترنت، في فضيحة هزت بريطانيا.
أدين فالدر، البالغ من العمر 28 سنة، بـ137 تهمة في محكمة تاج برمنجهام اليوم الاثنين، حيث كان يقنع ضحاياه بإرسال صورهم ” عارية ” ، ثم يبتزهم. وضحاياه من الفتيات والفتيان والنساء والرجال.
كان عالم الفزياء يعيش، حياة سرية خلال سنوات الدراسة في جامعة كامبريدج، حيث كان يعرف باسم ” من رفاق حزب المتعة ” ، كما كان يستخدم العديد من الأسماء، للتعرف على أكثر من 50 ضحية على مواقع الإنترنت.
واعترف فالدر، الذي نشأ في مقاطعة شيشاير (شمال غرب إنجلترا)، بتهم تشمل استغلال الأطفال جنسيا، وابتزاز ضحاياه ونشر صور غير لائقة والتشجيع على الاغتصاب والاحتيال.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2647 ] نشر منذ 3 شهور
ملحوس مخه😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 41418 ] نشر منذ 3 شهور
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, نجرمون إرهابيون لاغرابة منهم ,, فليس بعد الكفر ذنب ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 41418 ] نشر منذ 3 شهور
حيا الله ابو تركي وبياه ,, عوداً حميداً والحمد لله على السلامه ,,
مرسيدس[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه فاضي عالم الفيزياء يبي يلقح
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23366 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3860 ] نشر منذ 3 شهور
عمره 28 سنه وعالم فيزيا
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15907 ] نشر منذ 3 شهور
واضح مجرم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 25664 ] نشر منذ 3 شهور
واضح من صلعة راسة من قدام
انه يمسح البلاط براس جبهته دايم
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2647 ] نشر منذ 3 شهور
ابو محمد
الله يحييك ويبقيك
ويسلمك من كل شر
دوم ياغالي انت اصل الطيب 💐ولا يهون باقي الاخوان💐
طمني عنك ياغالي ان شاءالله بخير