عالم فيزيائي متهم بفضائح جنسية في بريطانيا

لندن(صدى):

اعترف الدكتور ماثيو فالدر، عالم فيزيائي بريطاني، بارتكابه عدد كبير من الاعتداءات الجنسية على أشخاص، بينهم أطفال، وابتزازهم على الإنترنت، في فضيحة هزت بريطانيا.

أدين فالدر، البالغ من العمر 28 سنة، بـ137 تهمة في محكمة تاج برمنجهام اليوم الاثنين، حيث كان يقنع ضحاياه بإرسال صورهم ” عارية ” ، ثم يبتزهم. وضحاياه من الفتيات والفتيان والنساء والرجال.

كان عالم الفزياء يعيش، حياة سرية خلال سنوات الدراسة في جامعة كامبريدج، حيث كان يعرف باسم ” من رفاق حزب المتعة ” ، كما كان يستخدم العديد من الأسماء، للتعرف على أكثر من 50 ضحية على مواقع الإنترنت.

واعترف فالدر، الذي نشأ في مقاطعة شيشاير (شمال غرب إنجلترا)، بتهم تشمل استغلال الأطفال جنسيا، وابتزاز ضحاياه ونشر صور غير لائقة والتشجيع على الاغتصاب والاحتيال.