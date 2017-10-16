بالصور.. حقيقة زواج لاجئة سورية من حاكم كوالالمبور

كوالالمبور(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعيّ، صور لاجئة سورية وهى تتزوج من حاكم كوالالمبور بماليزيا.

تبين أن الصور قديمة تعود لعام 2010، وأن هذا الشخص ليس حاكماً لكولامبور الحالي بل هو حاكم لولاية أخرى وهي سرواك الماليزية واسمه طيب محمود 81 عاماً، إن زوجته سورية ولكنها ليست لاجئة كما أشير، واسمها رغد وليد الكردي.

وتظهر في صور حفل الزفاف زوجته الأولى ليلى طيب 49 عاماً” والتي تزوجها قبل عامين من زواجه من الشابة السورية.

ولديه منها اليوم 4 أولاد هم جميلة ، محمود، سليمان، حنيفة، وإجمالي الأحفاد يصل عددهم إلى 15 حفيداً.