بالصور.. حقيقة زواج لاجئة سورية من حاكم كوالالمبور
تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعيّ، صور لاجئة سورية وهى تتزوج من حاكم كوالالمبور بماليزيا.
تبين أن الصور قديمة تعود لعام 2010، وأن هذا الشخص ليس حاكماً لكولامبور الحالي بل هو حاكم لولاية أخرى وهي سرواك الماليزية واسمه طيب محمود 81 عاماً، إن زوجته سورية ولكنها ليست لاجئة كما أشير، واسمها رغد وليد الكردي.
وتظهر في صور حفل الزفاف زوجته الأولى ليلى طيب 49 عاماً” والتي تزوجها قبل عامين من زواجه من الشابة السورية.
ولديه منها اليوم 4 أولاد هم جميلة ، محمود، سليمان، حنيفة، وإجمالي الأحفاد يصل عددهم إلى 15 حفيداً.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35802 ] نشر منذ 47 دقيقة
ابسط ياعم ,,
,, ربنا يهنيك ويعطيك ولا يحرمنا ,, آمين ,,
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9574 ] نشر منذ 42 دقيقة
ولايحرمك من ايش ي ابو محمد هههه 🤔😅 ..
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الله يطعم العزابيه اما المتزوجين ؤش يبؤن 🙂 ..
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5258 ] نشر منذ 28 دقيقة
هههههه😊الله يستر علينا وعليه كان ريح راسه عقب هاالعمر😂😊
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35802 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله لايحرمنا والعزابيه كذالك ,,
,, اللهم لاتحرمنا النعيم ومافيها من حور العين وما لا اذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر ,, آمين ,,