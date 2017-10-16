بالفيديو والصور.. سورية تمزق ثيابها وتقبل الجنود بعد تحريرها من ” داعش “
وثق مقطع فيديو، قيام سيدة سورية، بتمزيق جلبابها الأسود، ابتهاجًا بقرب نهاية خروج قوات داعش من مدينة الرقة.
وأظهر المقطع الذي نشرته وحدة حماية الشعب الكردية المقاتلة لتنظيم داعش في سوريا، السيدة وهي ترتدي رداء أسود يغطى جسمها بالكامل، وتمزق ثيابها وتصرح ابتهاجًا وتحتضن الجنود وتقبل الأرض، بعد دقائق فقط من إطلاق سراحها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 41418 ] نشر منذ 3 شهور
اعقبي ماهو لهاالدرجه باالزقاره والمصاخه اللي تسوينها ,,
راعي البيضاء[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 3 شهور
السلام عليكم
اخي ابومحمد من شافتي من الى يسوونة من يدعون الاسلام والاسلام منهم بري والله لو عملوها باما امر به الرسول علية الصلاة والتسليم ماكان هذا وضعها
ابو محمد[ عدد التعليقات: 41418 ] نشر منذ 3 شهور
وعليكم السلام اخوي راعي البيضاء ، ورحمة الله وبركاته ,,
,, انا كنت اقصد الزقاره لاعدمتك ,, اما ضمها للجنود ، فهذا يمكن من زود الفرحه تصرفت تصرف من حيث لاتشعر بكل براءه ، ولا الومها ,, ولكن الزقاره وتمزيق العباءه وهي رمز الستر والعفاف ,, هذا اللي اقصده ,,
,, نعم ، كلاب داعش ( كلاب النار ) أكرمك الله ،، فهم اتوا بكل ماترضاه عنهم الديانه المجوسيه الصفويه الإيرانيه ، وطبقوا المطلوب بحذافيره ، بأسم الإسلام السني تحديداً ,, أخزاهم الله في الدنيا والآخره ,, آمين .
,, شكراً لك وياهلا بمداخلتك ..
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23366 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2029 ] نشر منذ 3 شهور
لابارك الله فيهم الدواغش الكلاب
اول ما عذبوا واهانوا المسلمين
Sami[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 3 شهور
حركات الاكراد ما يبطلوها نفس السيناريو عند تحرير كل مدينة حرمة وجلباب وسيجارة نفس الفلم سووه في تحرير منبج
الريان[ عدد التعليقات: 1406 ] نشر منذ 3 شهور
اقول رجعوها لداعش
وعلموهم انها رجعت تدخن
نسيت انساك[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم المستعان
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 3 شهور
ذكرتني ببو زيد الله يرحمه كان متزوج سوريه ويروح لها كل سنه زيارة مره ولا مرتين في سوريا وذا الكلام قبل ٣٠ سنه ويرسلها كل شهر خمسمية ريال من بنك الكعكي يوم ان عملتهم كانت الخمسمية ريال تسوى عندهم الف مدري الفين ايره
الزبده عقب ماتزوج ذا السورية ماغير كل ماجا يروح لمها يقول لي امش معي تكفى ونا كل ماشتهيت اروح اتعوّذ من ابليس اقول في قلبي خوفي افسد ونا خاف الله مع ان زوجتي الله يرحمها ويغفر لها ويجعلها في الجنه ولا يجمعني فيها ماتقصر بالطبخ والبيت والعيال لكن اعوذ بالله فيها حب ذا الراتب والعيال والنكد والمشاكل شي مايوصف المهم لا طول السالفه ارسلوني يوم اني عسكري رقيب حفر الباطن انتداب وجاني حول ٣٠٠٠ ريال زود على راتبي ورجعت الرياض ووجه ألبومه الله يرحمها ماغير شلحت ذا الراتب وحق الأنتداب مانزل ولا درت عنه ولعب ابليس في راسيوزهم على بوزيد من الشغل ذيك الأيام ماعندنا جوالات وقوله يابوزيد لو اروح معك سوريا بثلاث الاف ريال تزوجني من ذا العطر قال تزوجك بس اخذ الف ريال لي وحق السفر لني بسافر بغير وقت سفري وعقبها سافرنا بالتكاسي الي تروح سوريا ووصلنا دعرا الي صارت فيها انتفضاه حقت سوريا ووصلنا حول ٣ الفجر ويدق ذا الباب الي تسكن فيه زوجته ويدخل المفتاح ولا حد يفتح والمفتاح مايفتح ونروح عند اهل زوجته وتفتح ام البنت ويطلع خوانها وبوها ويسأل عن زوجته قالو له انت وش جابك الحين باقي على جيتك ثلاث شهور وزوجتك سافرت لبنان سياحه مع خالتها وترجع بعد ثلاث شهور ويعصب بوزيد ويصرخ ويضرب ابوها كف وماغير القريه تجمعو وكفخونا وشلحو الي معنا ماخلو شي ماغير ثيابنا ورجعنا عقب ماشفنا الموت وراحت الثلاث الاف ريال وراحت زوجته وطلع ملعوب عليه يرسل ذا الدراهم ويوم رجعنا صرت اناديه ماغير يابوزيد ليتني ماغزيت
الله يرحمه مات عقب مارجعنا بسنه جته رساله انها حامل منه بالشهر الثاني وهو عقب ذا التكفيخ قبلها بسنه ماطب سوريا ولا شافها
الله المستعان الدنيا بلاوي الله يكفينا الشر
عبدالله ال مطر[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 3 شهور
بعد ماشبعت من حق الدواعش وفلوسهم وشافت انها راحت عليهم قلبت ضدهم لايغركم شغل التمثيل حق السواريه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15333 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هاي كرديه مو عربيه سوريه
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 655 ] نشر منذ 3 شهور
من قال لك أنها شبعت من فلوسهم وأن الدواعش يوزعون المال للسكان.. يوزعون الدم والخوف والتكفير والتشويه للإسلام والتضييق على المسلمين بل وحتى الجبناء يتترسون بالمدنيين فتأت الطائرات تقصف هدفا لداعش يحيط به النساء والأطفال من كل الجوانب! ومن يفكر بالهرب مصيره الموت ! فاتق الله فيما تقول
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 655 ] نشر منذ 3 شهور
الإسلام بريء من داعش والقاعدة والخوارج ..لعنة الله عليهم وأحمد الله على تحرير الرقة وريف حلب وقريبا دير الزور من كلاب النار
الرسام[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 شهور
ان شاء الله ترجع سوريا مثل ماكانت قبل امن وامان.