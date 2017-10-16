بالفيديو والصور.. سورية تمزق ثيابها وتقبل الجنود بعد تحريرها من ” داعش “

دمشق(صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام سيدة سورية، بتمزيق جلبابها الأسود، ابتهاجًا بقرب نهاية خروج قوات داعش من مدينة الرقة.

وأظهر المقطع الذي نشرته وحدة حماية الشعب الكردية المقاتلة لتنظيم داعش في سوريا، السيدة وهي ترتدي رداء أسود يغطى جسمها بالكامل، وتمزق ثيابها وتصرح ابتهاجًا وتحتضن الجنود وتقبل الأرض، بعد دقائق فقط من إطلاق سراحها.