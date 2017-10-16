استخدام تقنية الموجات فوق الصوتية لمراقبة نشاط المخ بين الرضع

باريس(صدى):

توصل فريق من الباحثين الفرنسيين – برئاسة البروفسور أوليفيه بو- في مستشفى روبير دوبريه، بباريس لأول مرة إلى استخدام الأشعة فوق الصوتية لمراقبة نشاط الخلايا العصبية ونمو مخ الرضيع وهي تختلف عن أشعة الرنين المغناطيسي .

واستطاع الفريق العلمي قياس النشاط الكهربائي للمخ بواسطة أقطاب كهربائية ما يعطى تحليلا للإشارات الخاصة بنشاط المخ وتدفق الدم في أعضاء كثيرة في الجسم، وليس تكوين الأوعية الدقيقة فقط، ما يسمح برسم خريطة دقيقة لتغيير تدفق الدم في الأوعية الصغيرة بالمخ، وبالتالي يمكن قراءة نشاط الخلايا العصبية من خلال التغيرات في ديناميكا الدم في الأوعية الدموية.

وأوضح أوليفي بو، أن هذه التقنية يمكن استخدامها حتى تكون عظام الجمجمة وبعد ذلك لا يمكن للموجات فوق الصوتية اختراق العظام والتي تمتص هذه الموجات.