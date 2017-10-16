” قناع الذهب ” .. أحد أسرار الملكة كليوباترا للحفاظ على شبابها الدائم

نورة الشهري(صدى):

ذكر موقع ” كيرينس ” الفرنسي أن ” كليوباترا ” ، ملكة مصر والتي وصفت بالساحرة والجميلة، كانت تحرص على وضع قناع من جزئيات الذهب للحفاظ على نضارة وشباب دائم.

يتكون هذا القناع من ألياف ميكرو ورقية يتم نقعها في منشطات مضادة للشيخوخة والتجاعيد تحتوى على جسيمات من الهذب الخالص عيار ” 24 قيراط ” ، ليتم رفعه بعد 15 دقيقة ليترك البشرة قوية وناعمة يشع منها النضارة والحيوية والجمال .