” قناع الذهب ” .. أحد أسرار الملكة كليوباترا للحفاظ على شبابها الدائم
ذكر موقع ” كيرينس ” الفرنسي أن ” كليوباترا ” ، ملكة مصر والتي وصفت بالساحرة والجميلة، كانت تحرص على وضع قناع من جزئيات الذهب للحفاظ على نضارة وشباب دائم.
يتكون هذا القناع من ألياف ميكرو ورقية يتم نقعها في منشطات مضادة للشيخوخة والتجاعيد تحتوى على جسيمات من الهذب الخالص عيار ” 24 قيراط ” ، ليتم رفعه بعد 15 دقيقة ليترك البشرة قوية وناعمة يشع منها النضارة والحيوية والجمال .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35805 ] نشر منذ 3 ساعات
كليو باترا اصلاً هي عوراء ، فكيف تكون جميله ؟؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35805 ] نشر منذ 3 ساعات
كليو باترا اصلاً هي عوراء ، فكيف تكون جميله ؟؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35805 ] نشر منذ 3 ساعات
كليو باترا اصلاً هي عوراء ، فكيف تكون جميله ؟؟
ahmed[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 1 ساعة
كليوباترا عوراء ؟ كيف يارجل من اين لك هذا الكلام
لقد ظلمت الجمال وما لرمز للجمال اذا ظلمت كليوباترا ملكة الجمال على مر العصور
بناصر99[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 52 دقيقة
ياراجل انا عندي مخزونات ذهب تبيني اشيب بسرعه ههههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35805 ] نشر منذ 36 دقيقة
من صورها وتماثيلها يااخ احمد ,,
,, كل ماطلعوا لها تمثال في التلفزيون ، الا هي عوراء ،، ان كنت غلطان , صحح لي ، جزاك الله خير ,,