بيع لوحتين للرسام أدريان جيني مقابل 3.6مليون جنيه استرليني

لندن(صدى):

بيعت لوحتان للرسام الروماني المعاصر أدريان جيني مقابل 3.6 مليون جنيه استرليني في قاعة كريستي للمزادات في لندن.

وجلبت اللوحة الأولى للفنان جيني ” 40 عاما ” ، الذي يعتبر أكثر الرسامين الشباب مبيعا للوحات في العالم، مبلغ 4ر2 مليون جنيه استرليني (2.68 مليون يورو) ورسمها عام 2009، أما اللوحة الثانية فقد بيعت مقابل 1.2 مليون جنيه استرليني (1.3 مليون يورو).

وشهد نفس المزاد هذا الأسبوع، وفقا لموقع ” رومانيا –إنسايدر ” الروماني، أعمال للفنان الأمريكي جان- ميشال باسكيات والرسام البريطاني فرانسيس بيكون والرسام الفرنسي إيف كلاين، وقد ذهب أكبر سعر في المزاد للوحة الجمجمة الحمراء التي رسمها باسكيات عام 1982 وبيعت مقابل 16.5 مليون استرليني.