مسن ياباني يخترع قهوة من الثوم المشوي بدون كافيين

طوكيو(صدى):

اخترع رجل ياباني قهوة مصنوعة بالكامل من الثوم، لكن المشروب الذي يشبه ويحمل نكهة القهوة ليس به كافيين.

وقال يوكيتومو شيموتاي، البالغ من العمر 74 عاما – حسب صحيفة (جابان توداي) اليابانية – إن قهوته يُحتمل أن تكون الأولى من نوعها فهي لا تحتوي على كافيين ما يجعلها مناسبة للتناول قبل النوم ومن قبل الحوامل.

بدأ شيموتاي، الذي كان يمتلك محلا للقهوة سابقا، بيع مشروبه في يناير الماضي، ويوضح أنه صنع ” قهوة الثوم ” لأول مرة بالصدفة منذ نحو 30 عاما عندما احترقت قطعة لحم وثوم أثناء كان يخدم طاولتين في الوقت نفسه بمحله.

وقام شيموتاي بطحن الثوم المحترق بملعقة ثم خلطه مع بعض الماء الساخن، وعندما شرب المزيج تفاجأ بطعمه المشابه للقهوة مع بعض المرارة الزائدة، ليبدأ بعد تقاعده بالبحث عن المشروب وتحويله إلى منتج.

وبعد عدة أخطاء وتجارب للبحث عن الطريقة المُثلى لصنع المشروب، اخترع شيموتاي قهوة الثوم منذ نحو 5 سنوات من خلال استخدام فرن كهربائي لتحميص الثوم، ثم طحنه بعد أن يبرد وتقطيره بالمياه الساخنة ليصبح قهوة.

وحصل شيموتاي على براءة اختراع لطريقة عمل قهوة الثوم في 2015 وفتح ورشة في إقليم إيواتا باليابان، وأصبح المشروب متاحا للبيع في محلين للتذكارات حتى الآن بإقليم آوموري،وأكد أنه رغم كون مشروبه له رائحة الثوم المشوي إلا أنه لن يترك رائحة نفس كريهة لدى من يشربه لأن الثوم مشوي بعناية.